آزادی و استقلال امروز کشور مرهون خون شهداست/ دین خود را به شهدا ادا کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ علی فضلی شامگاه شنبه در یادواره شهدای روستاهای حصار و فر از توابع شهرستان شازند افزود: امروز ما هر چه داریم به برکت خون شهدا است و خون شهدا پشتوانه مستحکم برای انقلاب اسلامی ایران است.

وی گفت:شهدا همواره بر تارک نظام مقدس جمهوری اسلامی درخشیده و با ایثار و شهادت، نام خویش را جاودانه ساختند.

وی ادامه داد: شهدا با نثار جان خویش درس ایثار و شهامت را به جهانیان آموختند، امروز وظیفه ماست که در انتقال این فرهنگ نبوی و علوی کوتاهی نکرده و برای صدور انقلاب و اشاعه فرهنگ ناب محمدی در جهان تلاش کنیم.

فضلی اظهار داشت: ملت انقلابی ایران 35 سال است که حرکت در مسیر عزت را آغاز کرده و در طول این سال ها توانسته در پرتو عظمت اسلام به پیروزی های بزرگی دست یابد.

وی هوشیاری و آگاهی ملت ایران و پیروی از بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب را از عوامل ماندگاری و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر توطئه های دشمنان اسلام ذکر کرد .

وی تصریح کرد: استقلال و آزادی از رکن های اساسی این انقلاب به شمار می رود که مردم ایران با نثار خون خود به آن دست یافتند

برپایی نمایشگاه آثار شهدا، مسابقات فرهنگی و ورزش، برپایی ایستگاه صلواتی، فضاسازی دوران دفاع مقدس، خاطره گویی و مقاله نویسی از برنامه های جانبی این یادواره بود. روستاهای حصار و فر در دوران انقلاب 16 شهید تقدیم انقلاب کرده است.