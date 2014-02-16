به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه کشورمان طی یک ماه اخیر شاهد روندی نزولی بود به طوریکه طی این مدت حدود 10 هزار واحد شاخص کل بورس که به مثابه دماسنج بورس عمل می کند، افت کرد و ارزش بازار سرمایه کاهش یافت، این در حالی است که شاخص کل بورس پیش از آن روندی صعودی را در پیش گرفته بود.

با کاهش شدید ارزش سهام شرکت های بورسی، مسئولان بازار سرمایه اخیر تصمیماتی را برای صیانت از سهامداران خرد اتخاذ کردند و روز گذشته نیز وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورایعالی بورس از تصمیمات ویژه برای سرمایه داران بورسی خبرداد و در نهایت شورای نگهبان به مصوبه خوراک 15 سنتی پتروشیمی های مجلس ایراد گرفت.

تمام این موارد دست به دست هم دادند تا در نهایت در روز جاری و البته روز گذشته شاخص بورس به ادامه روند نزولی خود پایان دهد و تا حدود مثبت شود. این در حالی است که مسئولان بازار سرمایه مطرح می کنند که در حال حاضر آرامش به بازار سرمایه بازگشته و صف های خرید در اکثر نمادهای صنایع بورسی در تالار شیشه ای تشکیل شده است.

حامد ستاک کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تاثیر تصمیمات اخیر بازار سرمایه برای حمایت از سرمایه داران خرد و برگزاری جلسات مسئولان بورس با وزیر اقتصاد گفت: تصمیمی که اتخاذ شد به مثابه یک مسکن برای بازار سرمایه کشورمان بود، زیرا شرایط بازار مطلوب نبود و به سمت مثبتی پیش نمی رفت، اما باید توجه داشت که اینگونه تصمیمات مقطعی و موقتی است.

وی با اشاره به اینکه البته از سوی دیگر این تصمیمات برای حمایت از سهامداران خرد مفید قلمداد می شود، تصریح کرد: اما این تصمیمات برای کلیت و کارآیی بازار چندان رضایت بخش نیست، زیرا نقدشوندگی بازار را دچار چالش می کند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه پیشنهاد کرد که این محدودیت های اعمال شده را با تعیین کردن بازار گردان رسمی برای سهم ها می توان کامل تر کرد و به نوعی در صورت نیاز محدودیت طرف عرضه به وسیله بازار گردان در مواقع لزوم برطرف شود.

وی در پاسخ به این مطلب که چرا نتیجه این تصمیمات را موقتی و مقطعی می دانید، عنوان کرد: بازار سرمایه به صورت کلی باید آزاد فعالیت کند و نباید محدودیتی برای خریداران و فروشندگان قائل شد، زیرا به لحاظ شرعی، عرفی و قانونی مالکیت افراد باید محترم شمرده شود و افراد باید اختیاردار ملکی که دارند، باشند و تنها بر اساس تصمیمات خود نسبت به خرید و فروش اقدام کنند، البته در برخی از مواقع تصمیماتی اینچنینی که برای بازار سرمایه اتخاذ می شود، لازم است.

ستاک در پاسخ به این مطلب که دلیل کاهش 10 هزار واحدی شاخص کل حباب بوده و یا تنها تصمیماتی که اخیرا در مجلس در مورد تعیین نرخ خوراک برای پتروشیمی ها اتخاذ شده بود را در وضعیت بازار سرمایه تاثیر گذار می دانید؟ اظهارداشت: نمی توان گفت که کلیت بازار حبابی بود، گرچه ارزش برخی از سهم ها یا قیمت ها پائین تر از ارزش ذاتی بود ولی تک سهم هایی بودند که دچار حباب شده بودند اما به هر حال بازار دچار حباب نبود.

وی در مورد پیش بینی وضعیت شاخص کل بورس گفت: به نظر می رسد که با تصمیم اخیر در بازار سرمایه، شاخص کل با یک رشد ملایم رو به برگشت به سمت بالا باشد. اگر هم قرار است محدودیت های اعمال شده اخیر برداشته شود، بهتر است که به صورت تدریجی انجام شود یا به نحوی اقدام شود که بازار را دچار شوک نکند در نهایت با این اقدامات حس اعتماد سرمایه گذاران به بازار باز خواهد گشت.