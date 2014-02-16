میثاق با شهیدان در اردبیل/ پیکر دو شهید دفاع مقدس تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود این دو پیکر مقدس بار دیگر همچون دوران هشت سال دفاع مقدس کوچه پس کوچه های استان اردبیل مملو از عطر شهادت شد بازگشت دو کبوتر خونین بال از سرزمین طلائیه و جزیره مجنون همه مردم شهر و روستاهای منطقه را به پیشوازشان فرا خواند و دل ها را روانه کربلا کرد.

عصر شنبه پیکر مطهر شهدا در بین انبوه مردم شهید پرور منطقه گرمی و بیله سوار دست به دست متبرک و صدای بلند تکبیر و صلوات گرما بخش سرمای زمستانی منطقه شد.

مردم شهرهای مرزی بیله سوار و گرمی در کنار تابوت های مزین به سه رنگ پرچم کشور با فرزندان زهرا تجدید میثاق کرده تا فراموش نکنند قول و قرارهایی که با شهدا دارند.

اهالی روستای "پر مهر" در گرمی و روستای "بابک" در بیله سوار بعد از 30 سال چشم انتظاری با چشمانی اشک بار فرزندان غیور و خلف خود را در آغوش گرفته و با نجوای دعا سپاسگزار هدیه های آسمانی بودند.

در میان انبوه جمعیت بیش از همه فرزندان صبور و رشید شهید پاپور مقتدر، شیرینی سرآمدن انتظار بدون وصف بازگشت پدرشان را در بین مردم شهید پرور و عاشق تقسیم کردند.

صدای خوش آمد گویی همسر و مادر و خویشان و آشنایان به شهدا، آسمان را به زمین دعوت می کرد و آفتاب به احترام و عظمت دلاوران حماسه ساز بیشتر می درخشید.

ساعت ها طول کشید پیکر مطهر هر یک از شهدا از دستان مردم غیور دشت مغان به زمین فرود آید پیکر پاک شهید جعفرمحمدی در روستای بابک شهرستان بیله سوار در منزلگاه ابدی اش آرمیده شد و پیکر مطهر شهید پاپور مقتدر نیز در روستای " پر مهر" از توابع بخش موران شهرستان گرمی بر خاک سپرده شد.

مزار این شهدا از آن لحظه به بعد میعادگاهی برای دوستداران شهید و شهادت خواهد شد تا زائران هر لحظه از برکت وجودشان بهره مند شوند.

مروری به زندگی شهیدان مقتدر و محمدی

شهيد پاپور مقتدر سال 1334 در روستاي پرمهر گرمی دیده به جهان گشود. خانواده شهيد وضع مالي مناسبي نداشتند و او همیشه برای تامین مایحتاج خانواده در کنار پدر کار می کرد.

او با گذشت، ساده و بي ريا بود و به همه از كوچك و بزرگ احترام مي گذاشت كارگر ساده ساختمان بود ولي دلي بزرگ و قلبي مهربان داشت.

این بسيجي معتقد وظيفه شناس كه قرآن و اسلام را تبليغ مي كرد و براي بارور شدنش حاضر به ایثار از جان و مالش بود به خواست مادر ازدواج کرد و ثمره آن یک پسر و دو دختر شد.

پاپور که مرزهای کشور را در خطر می دید با وجود اینکه دوران خدمت سربازی اش به اتمام رسانده بود از طریق سپاه منطقه گرمی به جبهه اعزام شد و در جریان عملیات غرور آفرین خیبر در دهم اسفند سال 1362 به شهادت رسید و پیکرش تا به امروز مفقود الاثر بود.

شهيد جعفر محمدی بيستم خرداد ماه 1340 در روستای "کلی تپه" از توابع شهرستان گرمی بخش انگوت در يک خانواده مذهبی و ساده زيست روستايي بدنیا آمد. پدرش حبيب محمدی کشاورز و کارگر ساده و مادرش خانه دار بود.

جعفر 10 سال داشت که خانواده اش از کلی تپه انگوت به روستای بابک بيله سوار کوچ کردند و با کشاورزی به زندگی خود ادامه دادند.

همين که او وارد دوره نوجوانی شد به دليل ضعف مالی از ادامه تحصيل باز ماند و درس را رها کرده و به کارگری و کشاورزی مشغول شد تا کمکی برای خانواده باشد.

جعفر ضمن دغدغه فکری درباره جنگ فعاليتهايي نيز در پشت جبهه به ويژه در جمع آوری کمکهای مالی غير نقدی پشتيبان رزمندگان بود و از جمله عضو رسمی و فعال پايگاه مقاومت بابک بود و در مراسمات مذهبی و اجتماعی نقش فعالی داشت.

او پس از اتمام دوره سربازی در آذرماه 1362 به عنوان بسيجی از طرف سپاه بيله سوار به جنگ اعزام شد و پس از سه ماه خدمت در جريان عمليات خيبر در جزيره مجنون پنجم اسفند ماه سال 1362 مفقود الجسد شد و به ديار حق شتافت.