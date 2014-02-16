مسابقات قهرمانی ورزشی دختران خرمشهر به پایان رسید

مهدی رفیعی دهکردی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در این مسابقات که با همت واحد کارشناسی تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش خرمشهر و به مناسبت ایام دهه فجر برگزار شده بود دانش آموزان دختر خرمشهری در دو رشته شطرنج و والیبال با یکدیگر به رقابت پرداختند.



وی افزود: انجمن شطرنج مدارس با همکاری مدرسه شطرنج فرزین مسابقات شطرنج قهرمانی آموزشگاههای دخترانه دوره ابتدایی بزرگداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی را در این شهر برگزار کردند.



مدیر اداره آموزش و پرورش خرمشهر اظهار کرد: در این دوره مسابقات شطرنج که با شرکت تیم های دبستان غیر دولتی بتول، محدثه، اندیشه، آینده درخشان، کوثر، سوم خرداد، شاهد نصر و حضرت رقیه (س) در مدرسه شطرنج فرزین و به روش سوئیسی برگزار شده بود پس از پوئن شکنی تیمی، تیم دبستان غیر دولتی آینده درخشان به مربیگری نغمه طباخیان مقام اول این دوره از مسابقات را کسب کرد.



رفیعی به دیگر مقام های کسب شده در این دوره مسابقات اشاره کرد و گفت: در نتایج انفرادی ستایش اعلایی مقام اول میز یک، هستی ارجعی مقام اول میز دو و فاطمه مالکی مقام اول میز سه را کسب کردند.



وی ادامه داد: در این راستا یک سری مسابقات والیبال قهرمانی نیز بین آموزشگاههای دخترانه دوره متوسطه خرمشهر برگزار شد که در آن تیم های دبیرستان ریحانه، جنان، شهدای محراب، حضرت مریم(س)، بنت الهدی صدر، رشد و خوارزمی در سالن شهیدی این شهرستان با یکدیگر رقابت کردند.



مدیر اداره آموزش و پرورش خرمشهر عنوان کرد: در پایان این دوره مسابقات تیم والیبال هنرستان خوارزمی موفق به کسب مقام اول این دوره از مسابقات شد.

