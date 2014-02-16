پل تازه تاسیس جلفا- نخجوان بازگشایی شد/ رفع محدودیت ترانزیتی 30 تنی پل مرزی جلفا

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خادم عرب باغی یکشنبه با اعلام این خبر گفت: با پیگیری های صورت گرفته از طریق معاون اول رییس جمهور و نهادهای مرتبط و پس از دو دور مذاکره با مقامات آذربایجانی خوشبختانه از روز گذشته تردد کامیون ها بر روی این پل آغاز شده و پل قدیم نیز برای تردد مسافران پیاده اختصاص یافته است.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری ارس در ادامه افزود: همچنین با پیگیری های انجام شده بویژه از سوی معاون اول رییس جمهور، محدودیت حمل بار بیش از 30 تن بر روی پل مرزی جلفا - نخجوان رفع گردید چرا که عدم بهره برداری از پل تازه تاسیس در کنار پل قدیمی مسئله مهمی بود که با مذاکره مقامات دوکشور حل گردید.

وی با اشاره به موقعیت پایانه مرزی جلفا خاطر نشان کرد: پایانه مرزی جلفا درمنطقه آزاد ارس یکی از پرترددترین پایانه های مسافری کشور می باشد که همه ساله هزاران نفر از اتباع ایرانی و خارجی از این طریق به کشور وارد و خارج می شوند و پرترددترین پایانه مسافری کشور پس از فرودگاه مهرآباد محسوب می شود.

گفتنی است پل جدید بین جلفا و نخجوان که بر روی رودخانه ارس احداث شده در سال 1390 با حضور مقامات دو کشور افتتاح شد ولی بنا به اختلاف نظر در موضوعات مرزی راکد مانده بود که با مذاکرات اخیر تردد بر روی این پل از دیروز در جریان است.