سید عباس عراقچی ، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آغاز دور نهایی مذاکرات ایران و 1+5 در وین از روز دوشنبه 28 بهمن ماه ، گفت: تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان به ریاست محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه بامداد فردا عازم وین خواهند شد.

وی افزود: وزیر امور خارجه فردا شب با کاترین اشتون ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شام کاری مشترک در محل رزیدانس جمهوری اسلامی ایرن حضور خواهند یافت .

عراقچی خاطر نشان کرد: مذاکرات ایران و 1+5 برای دور نهایی از روز سه شنبه 29 بهمن ماه ساعت 11 صبح به صورت رسمی در (UN) مقر سازمان ملل در وین آغاز خواهد شد .

وی درباره ترکیب تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان با اشاره به اینکه تیم هسته ای ایران همان نفرات قبلی خواهند بود ، بیان کرد : تنها آقای رحیمیان از مدیران سازمان انرژی اتمی کشورمان به تیم مذاکره کننده هسته ای افزوده شده است.

عراقچی در مورد تیم مذاکره کننده طرف مقابل نیز تصریح کرد: تا کنون خبری مبنی بر تغییر تیم مذاکره کننده به ما اعلام نشده و تا جایی که در جریان هستیم تیم مذاکرات طرف مقابل نیز همان نفرات هستند.

براساس این گزارش مذاکرات ایران و 1+5 پس از 4 دور مذاکره در گام اول که دور نخست آن در پی دیدار کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در حاشیه اجلاس سازمان ملل در نیویورک و در سطح وزرای امور خارجه برگزار شد ، در سومین دور مذاکرات در ژنو منجر به امضای توافق شد . توافق ژنو با عنوان برنامه اقدام مشترک در پی انجام مذاکرات کارشناسی برای نحوه اجرا از 30 ژانویه آغاز شد.

پس از آغاز اجرای برنامه اقدام مشترک که بر اساس آن ایران غنی سازی 20 درصد را به 5 درصد کاهش داد و طرف مقابل نیز برخی از تحریم های توافق شده بر علیه ایران را متوقف کرد، در پی دیدار ظریف و اشتون در حاشیه اجلاس مونیخ دو طرف برای آغاز مذاکرات گام نهایی در 28 بهمن ماه توافق کردند.

بر اساس توافق ژنو در گام نهایی که مذاکرات آن ممکن است تا یک سال به طول بیانجامد ، برنامه هسته ای ایران باید در پی اجرای برنامه مورد توافق طرفین تبدیل به یک پرونده عادی در شورای امنیت شود و کلیه تحریم های بر علیه ایران نیز لغو شده باشد .

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه شب گذشته در آستانه سفر به وین در در گفتگو با بخش خبری 21 درباره دستور کار این دوره از مذاکرات گفت: به نظر من در شش ماه نخست مذاکرات امکان رسیدن به توافق کامل وجود دارد به شرطی که طرف مقابل از خود حسن نیت نشان دهد .

وی ادامه داد: مذاکرات سخت و فشرده ای در پیش رواست البته با توجه به اینکه هدف مشترکی در برنامه اقدام مشترک تعیین شده و ادامه برنامه هسته ای ایران همراه با ایجاد اعتماد و اطمینان لازم از غیر نظامی بودن این برنامه و صلح آمیز بودن این برنامه است، قاعدتا نباید کار دشواری باشد چون این هدف ، هدف جمهوری اسلامی ایران هم است. در واقع مشکل اصلی بی اعتمادی ایرانیان به رفتار و برخورد کشورهای غربی بخصوص آمریکا در چند دهه گذشته در رابطه با جمهوری اسلامی ایران است .

وی ادامه داد : البته برنامه مشترک ، فرصتی را برای اقدام آنها فراهم کرده و هنوز هم از این فرصت چند ماهی باقی است که آنها تلاش کنند مقداری از این بی اعتمادی کم شود. صحبت های که از صبح سه شنبه در وین شروع خواهیم کرد ، شروع مذاکراتی است که براساس تفاهم ژنو باید ظرف حداکثر یک سال به برنامه اقدام نهایی منتهی شود که در مرحله نخست شش ماهه خواهد بود.

وی افزود : البته ما قصد داریم که با دقت و با درنظر گرفتن حقوق و منافع مردم ایران وارد مذاکره شویم .دستور کار مذاکرات نیز یکی از موضوعاتی است که در همین جلسه نخست درباره آن صحبت می کنیم .

روش پیگیری موضوع یکی دیگر از موضوعاتی است که قرار است در جلسه نخست راجع به آن صحبت کنیم .

وزیر امور خارجه گفت: یکی دیگر از موضوعات این مذاکرات ،بررسی چارچوب های لازمی است که از نظر ما برای مذاکرات سازنده ضروری است که از جمله آن این است اقداماتی صورت نگیرد که باعث بیشتر شدن این شکاف بی اعتمادی درمیان مردم ایران به غرب شود .

وی ادامه داد: همچنین روش هایی که برای پیگیری اجرای توافق های صورت گرفته به کار گرفته می شود ، روش هایی قابل قبول از نظر مردم ما و مذاکره کنندگان باشد و راه را برای تفاهم بیشتر آماده کند . موضوعات دیگری که دراین دوره از مذاکرات باید بررسی شود، اقدامات نامناسب و صحبت های بی معنی است که تاکنون صورت گرفته است .



ظریف گفت: همین طور موضوعاتی که در توافق ژنو مشخص شده است در نشست نخست باید روی آن بحث شود که البته باید این موضوعات را دسته بندی و برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم درباره آنها بحث کنیم بویژه که این مذاکرات در چند ماه آینده به صورت فشرده ادامه خواهد داشت .

تیم مذاکره کننده ایران به ریاست محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان ساعت 2 با مداد فردا ( دوشنبه ) عازم وین خواهد شد. سید عباس عراقچی ، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ، مجید تخت روانچی ، معاون اروپا و آمریکا، حمید بعیدی نژاد، مدیر کل امور سیاسی وزارت امور خارجه ، امیری و رحیمیان از مدیران سازمان انرژی اتمی در این سفر ظریف را همراهی خواهند کرد.