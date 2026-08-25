به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره آزمون بسندگی زبان عربی «اَلتَّقویمُ اللُّغوی لِلمَهاراتِ العَرَبیَّه (تَلْمَع)» در مهر ماه سال ۱۴۰۵ برگزار می شود.
نامنویسی برای شرکت در اولین دوره آزمون بسندگی زبان عربی (تَلمَع) از روز دوشنبه ۹ شهریور آغاز و در روز پنجشنبه ۱۲ شهریور پایان میپذیرد.
لازم به تأکید است که نامنویسی منحصراً بهصورت اینترنتی و از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام خواهد شد.
با توجه به اینکه پرداخت هزینه نامنویسی بهصورت اینترنتی انجام میشود، متقاضیان لازم است با استفاده از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب که امکان پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی مذکور و پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون ریال (۳ میلیون تومان) بهعنوان وجه نامنویسی، نسبت به دریافت اطلاعات کارت اعتباری (شماره سریال ۱۲ رقمی) اقدام کنند.
آزمون بسندگی زبان عربی (تَلمَع) با هدف سنجش میزان توانایی و بسندگی متقاضیان در زبان عربی طراحی شده است. در این آزمون، چهار مهارت اصلی زبانی شامل شنیدن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن و دو حوزۀ دانشی واژگان و دستور زبان (صرف و نحو) ارزیابی میشود.
آزمون در دو بخش کتبی و شفاهی برگزار خواهد شد؛ بخش کتبی بهصورت کاغذی و با سؤالاتی در زمینه مهارتها و حوزههای دانشی مذکور و بخش شفاهی با تمرکز بر سنجش مهارت سخن گفتن متقاضیان انجام میشود. بخش شفاهی آزمون صرفاً برای آن دسته از داوطلبانی برگزار خواهد شد که در آزمون کتبی، حداقل ۴۰ نمره از مجموع ۸۵ نمرۀ آزمون را کسب کرده باشند.
این آزمون در روز جمعه ۳ مهرماه ۱۴۰۵ هجری شمسی، برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی و ۱۳ ربیعالثانی ۱۴۴۸ هجری قمری) منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.
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