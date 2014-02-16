به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نگهبان با اعلام این مطلب افزود: در مرحله نخست حذف زوائد از نماها در اولویت قرار دارد و در مرحله بعدی با ارائه الگوی مناسب به اصناف برای یکسان سازی تابلوها از نظر فرم، ابعاد، اندازه و فضاهای مورد استفاده اقدام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه یک طرح کلی برای تابلوها در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی می توانند براساس استانداردهای سازمان زیباسازی تغییراتی را در رنگ و محتوای کلمات تابلوها ایجاد کنند.

شهردار منطقه 7 با اشاره به اینکه هر یک از واحدهای صنفی اجازه دارند یک تابلو شناسایی با اخذ مجوز بر روی سر در محل کسب خود داشته باشند، افزود: تابلوهای آن دسته از واحدهای صنفی که بیشتر از حجم تعیین شده تبلیغات انجام داده اند جمع آوری خواهند شد.

به گفته وی یکی از دلايل برهم خوردن منظر شهری در کلان شهر تهران همين تابلوها و سایبان های فرسوده اصناف است كه هر كدام شكل و اندازه دلخواه خود را دارد و هيچ هماهنگي با ديگر تابلوها در خيابان هاي تهران ندارد و هر واحد صنفی طبق سليقه خود به نصب آنها اقدام كرده و این امر علاوه بر نازيبا كردن چهره شهر و ایجاد اغتشاش بصری ناهمگوني هاي بعدي را در پي داشته و مشكلاتي را براي شهروندان به وجود مي آورد.

نگهبان اظهار داشت: این طرح با هدف حذف زوائد، جمع آوری و ساماندهی تابلوهای شکسته و رها شده، جمع آوری سایبانهای فرسوده و همچنین جمع آوری کابل های مخابراتی که بی هدف برروی نمای ساختمانها رها شده است، انجام می شود.

وی با بیان اینکه در این طرح حذف زوائد در جداره ها و کف فضای شهری نیز مدنظر است، تاکید کرد: بعد از خیابان خرمشهر در هر ناحیه یک خیابان را به عنوان پایلوت انتخاب و ساماندهی تابلوها و فضای شهری در آنها انجام خواهد شد.

شهردار منطقه 7 با اشاره به اینکه یکی از وظایف شهرداری منطقه زیباسازی منظر شهری و رفع آلودگی بصری است، خاطرنشان کرد: مقرر شده تا طرح ساماندهی تابلوهای صنفی در تمامی شریانها و خیابانهای اصلی منطقه انجام شود.