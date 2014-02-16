به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم تقی‌پور، مربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان بعد از شکست این تیم مقابل فجر سپاسی شیراز، با یکی از بازیکنان این تیم درگیری پیدا کرد.

ابراهیم تقی‌پور پس از پایان بازی در اعتراض به وقت تلف کردن‌های سیامک کوهنورد، با این بازیکن درگیری پیدا کرد که این درگیری با وساطت بازیکنان ختم به خیر شد.

تقی‌پور در طول بازی نیز نسبت به وقت تلف کردن‌های بازیکنان تیم فجر اعتراضات بسیاری می‌کرد.

* بازیکنان فجر سپاسی بعد از پیروزی مقابل ذوب‌آهن در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به دلیل این پیروزی و کسب 3 امتیاز بازی سجده شکر کردند.

* بازیکنان تیم ذوب آهن بعد از شکست مقابل فجر سپاسی، نزدیک به نیم ساعت در رختکن بودند و با کادر فنی تیم اصفهانی به گفتگو می پرداختند.

* خبرنگاران رسانه های گروهی بعداز دیدار دو تیم، نزدیک به نیم ساعت منتظر ماندند تا بازیکنان در محل مصاحبه خبرنگاران حاضر شوند.

* جمعی از تماشاگران ذوب‌آهن که بعد از پایان بازی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان مانده بودند، هنگامی که بازیکنان ذوب‌آهن مشغول مصاحبه بودند، به سمت این محل حرکت کرده و شروع به شعار دادن علیه تیم اصفهانی کردند.

شعارهای این تماشاگران پس از گذشت دقایقی شدت گرفت و تبدیل به فحاشی شده و این فحاشی‌ها به بازیکنان و کادر فنی تیم ذوب‌آهن اصفهان ادامه داشت.

برخی تماشاگران ذوب‌آهن بعد از پایان مسابقه با بازیکنان و تعدادی از اعضای کادر فنی ذوب‌آهن درگیری لفظی پیدا کردند.

البته این تماشاگران که منتظر سرمربی ذوب‌آهن بودند تا نسبت به عملکرد او نیز اعتراض کنند، بعد از گذشت دقایقی متوجه شدند که سرمربی ذوب‌آهن بعد از پایان کنفرانس مطبوعاتی، از آسانسور ورزشگاه به طرف درب خروجی حرکت کرده و از ورزشگاه خارج شده است.

تیم ذوب‌آهن عصر امروز یکشنبه در هفته بیست و هفتم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور مقابل فجر سپاسی شیراز متحمل شکست شد.