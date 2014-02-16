به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از خانه ملت، کاظم جلالی سخنگوی نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در تشریح نشست کمیته سیاسی این اجلاس گفت:اصلاحات انجام شده درباره 26 قطعنامه کمیته سیاسی از سوی کشورها بررسی و از سوی دبیرخانه مجمع اعمال شد و در نشست امروز کمیته سیاسی متن نهایی قطعنامه ها مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی،در تشریح 26 قطعنامه تصویب شده در کمیته سیاسی گفت: این قطعنامه ها شامل وضعیت فلسطین، نقش پارلمان کشورهای اسلامی برای مقابله با یهودی سازی قدس ونقشه های رژیم صهیونیستی، وضعیت اراضی اشغالی در سوریه و لبنان، وحدت دولت اسلامی برای مقابله با تهدیدات عالم اسلام، مقابله با تعصب و اسلام هراسی، مقابله با زور و افراطی گرایی، مقابله با تروریسم و تأکید بر حق مقاومت در مقابل اشغال و دشمن خارجی، وضعیت سودان، رد هرگونه تحریم های اجباری ضد کشورهای اسلامی، تأیید حقوق مسلم همه ملت ها برای استفاده صلح آمیز از تکنولوژی های جدید، قرارگرفتن منطقه به عنوان منطقه عاری از سلاح های کشتار جمعی به ویژه سلاح های هسته ای می شود.

سخنگوی نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی ادامه داد: همچنین وضعیت آفریقای مرکزی، وضعیت سومالی، وضعیت در مالی و کشورهای همسایه، وضعیت قبرس، وضعیت اقلیت مسلمان ترک در برخی کشورها، نقش اتحادیه مجالس اسلامی در پشتیبانی و حمایت از حقوق اقلیت مسلمانان در کشورهای غیر عضو ، وضعیت در کشمیر، وضعیت در میانمار، وضعیت مسلمانان در جنوب فیلیپین، وضعیت آذربایجان و اختلاف با ارمنستان، تسهیل در اعطای روادید میان کشورهای اسلامی، همکاری میان کشورهای اتحادیه و سازمان تعاون اسلامی در حوزه رسانه، همکاری میان اتحادیه مجالس اسلامی با سازمان تعاون اسلامی درباره مسائل جوانان، برادری اسلامی و همکاری های پژوهشی پارلمانی کشورهای اسلامی بخشی دیگر از قطعنامه های تصویب شده در کمیته سیاسی اتحادیه است.