هفته بیست و چهارم سری آ؛ پیروزی یوونتوس، ناپولی و رم/ لاتزیو در خانه کاتانیا مغلوب شد

هفته بیست و چهارم رقابتهای سری آ ایتالیا یکشنبه شب با برگزاری 7 دیدار پیگیری شد که طی آن تیم های یوونتوس، ناپولی، رم، کاتانیا، پارما و لیوورنو مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.