پیروزی یوونتوس، ناپولی و رم/ لاتزیو در خانه کاتانیا مغلوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال یوونتوس صدرنشین رقابتها در حضور 38 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی خود با نتیجه 3 بر یک از سد کیه وو گذشت. در این بازی کوادوو آساموا (17)، کلودیو مارکیزیو (29) و فرناندو یورنته (58) برای یوونتوس گل زدند و تک گل کیه وو را نیز مارتین کاسرس مدافع یووه در دقیقه 51 به اشتباه درون دروازه خودی قرار دارد.
در دیگر بازی مهم رم نزدیک ترین رقیب یووه با نتیجه 3 بر صفر سمپدوریا را از پیش رو برداشت تا فاصله 9 امتیازی خود با یوونتوس را حفظ کند.
ناپولی هم در خانه ساسولو با نتیجه 2 بر صفر به برتری رسید. بلریم زمائیلی (37) و لورنزو اینساین (55) برای ناپولی در این بازی گل زدند.
نتایج کامل دیدارهای یکشنبه شب سری آ به شرح زیر است:
کاتانیا 3 – لاتزیو یک
آتالانتا صفر – پارما 4
یوونتوس 3 – کیه وو یک
کالیاری یک – لیوورنو 2
جنوا 3 – اودینزه 3
ساسولو صفر – ناپولی 2
رم 3 – سمپدوریا صفر
در آخرین دیدار این هفته دوشنبه شب ورونا میزبان تورینو خواهد بود.
جدول رده بندی:
1- یوونتوس 63 امتیاز
2- رم 54 امتیاز (یک بازی کمتر)
3- ناپولی 50 امتیاز
4- فیورنتینا 44 امتیاز
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18- کاتانیا 19 امتیاز
19- کیه وو 18 امتیاز
20- ساسولو 17 امتیاز
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