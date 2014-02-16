۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۷:۳۷

هفته بیست و چهارم سری آ؛

اینتر در خانه فیورنتینا به پیروزی رسید

هفته بیست و چهارم رقابتهای سری آ ایتالیا شنبه شب با یک دیدار پیگیری شد که طی آن اینتر در خانه فیورنتینا به برتری دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در حضور بیش از 30 هزار تماشاگر ورزشگاه آرتمیو فرانچی برگزار شد ابتدا رودریگو پالاسیو در دقیقه 34 اینتر را پیش انداخت اما خوان کوادرادو در دقیقه 47 نتیجه را به تساوی کشاند. در ادامه مائورو ایکاردی در دقیقه 65 برای اینتر گل زد تا در نهایت اینتر با نتیجه 2 بر یک به پیروزی برسد.

در ادامه رقابتهای این هفته شنبه شب 7 دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

کاتانیا – لاتزیو

آتالانتا – پارما

یوونتوس – کیه وو

کالیاری – لیوورنو

جنوا – اودینزه

ساسولو – ناپولی

رم – سمپدوریا

جدول رده بندی:
1- یوونتوس 60 امتیاز
2- رم 51 امتیاز (یک بازی کمتر)
3- ناپولی 47 امتیاز
4- فیورنتینا 44 امتیاز (یک بازی بیشتر)
18- لیوورنو 17 امتیاز
19- ساسولو 17 امتیاز
20- کاتانیا 16 امتیاز

