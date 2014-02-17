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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۴۲

زمان و مکان جشن قهرمانی تراکتورسازی مشخص شد

زمان و مکان جشن قهرمانی تراکتورسازی مشخص شد

جشن قهرمانی تیم فوتبال تراکتورسازی بعد از بازی این هفته این تیم برابر راه آهن در تبریز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی که با غلبه بر مس کرمان به عنوان قهرمانی جام حذفی فوتبال دست یافت، روز پنجشنبه این هفته و در پایان مسابقه با راه آهن در هفته بیست و هفتم لیگ برتر، جشن قهرمانی را در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار خواهد کرد.

فینال جام حذفی در شهر کرمان برگزار شده بود و به همین دلیل بسیاری از هواداران تراکتورسازی موفق نشدند در جشن بعد از بازی حضور داشته باشند. باشگاه تراکتورسازی از هواداران خود دعوت کرده است برای "برگزاری هرچه باشکوه‌تر جشن قهرمانی" برای بازی با راه آهن به ورزشگاه بیایند.

کد مطلب 2237809

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