زمان و مکان جشن قهرمانی تراکتورسازی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی که با غلبه بر مس کرمان به عنوان قهرمانی جام حذفی فوتبال دست یافت، روز پنجشنبه این هفته و در پایان مسابقه با راه آهن در هفته بیست و هفتم لیگ برتر، جشن قهرمانی را در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار خواهد کرد.

فینال جام حذفی در شهر کرمان برگزار شده بود و به همین دلیل بسیاری از هواداران تراکتورسازی موفق نشدند در جشن بعد از بازی حضور داشته باشند. باشگاه تراکتورسازی از هواداران خود دعوت کرده است برای "برگزاری هرچه باشکوه‌تر جشن قهرمانی" برای بازی با راه آهن به ورزشگاه بیایند.