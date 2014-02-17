ثبت 9700 زمین لرزه امسال در کشور/ دریاچه ارومیه معضل کشور شده است

به گزارش خبرنگار مهر حسن قدمی صبح دوشنبه در سی و دومین گردهمایی ملی و نخستین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه پایدار در ساری شمار زمین لرزه های ثبت شده در کشور در سال گذشته را بیش از 14500مورد بیان کرد.

وی با بیان اینکه با پیشرفت های حاصل شده، زمین لرزه های 5 تا 6 ریشتری نباید تلفات جانی داشته باشد اظهار داشت: این در حالی است که بخشی از تلفات جانی حوادث طبیعی مربوط به زلزه است.

قدمی شمار بافت های فرسوده در کشور را بیش از 73هزار هکتار اعلام کرد و گفت: مقاوم سازی این بافت های فرسوده نیازمند برنامه ریزی است.

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه ما در یک کشور حادثه خیز به سر می بریم عنوان کرد: سالانه از 41حادثه طبیعی بیش از 31حادثه در کشور رخ می دهد.

وی تصریح کرد: شناخت هر حادثه ای نیازمند ابزارها و تخصص های لازم بوده و سازمان زمین شناسی یکی از این ابزارها به شمار می رود.

قدمی مهم ترین حوادث رخ داده در کشور را شامل زلزله، سیل، خشکسالی، رانش زمین، سرمازدگی و .. اعلام کرد و گفت: زلزله به عنوان مهم ترین حادثه باید مورد توجه قرار گیرد، 17درصد تلفات حوادث طبیعی جهان مربوط به زلزله است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور یادآور شد: کشور ایران چهارمین کشور زلزله خیز آسیا است که باید به مباحث پیش گیرانه برای کاهش خسارت ها برنامه ریزی و نیاز سنجی شود.

وی تصریح کرد: سازمان زمین شناسی یکی از ابزارها است که استفاده از وظایف این سازمان در سالهای گذشته مقفول مانده است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به دریاچه ارومیه و مشکلات آن اشاره کرد و گفت: این دریاچه در حال حاضر به یکی از معضلات کشور تبدیل شده است

قدمی ادامه داد: در گذشته های دور خیلی ها برایاحداث بزرگراه شهید کلانتری اصرار می ورزیدند و امروز این بزرگراه یکی از معضلات دریاچه ارومیه به شمار می رود.

وی با تأکید بر اینکه باید به مسائل علمی قبل از اجرا با دقت توجه شود عنوان کرد: مسائل علمی غیر از مسائل مدیریتی است و باید برای کاهش خطرات و خسارت ها برنامه ریزی شود.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: یکی از غفلت های برگ در سی سال گذشته این بوده که به مباحث پیشگیری توجه لازم نشده و مقفول باقی مانده است این در حالی است که اقدامات پیشگیرانه بسیار کم هزینه تر و به صرفه تر است.

قدمی ادامه داد: باید برای نسل های آینده فکری کنیم و نباید کشوری با زیرساخت های معیوب تحویل نسل ها دهیم.