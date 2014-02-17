به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در خصوص نشست امروزش با پیشکسوتان پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق افزود: این جلسه را گذاشتیم تا دور هم باشیم و فاصله‌ها کم بشود. از بزرگان خودم در پرسپولیس و از شاگردانم دعوت کردم که امروز بیایند تا همدیگر را از نزدیک ببینیم، ناهاری را کنار هم بخوریم و از همه قدیمی‌ها اجازه بگیرم که در این مقطع مدیریت پرسپولیس را بر عهده داشته باشیم.

وی افزود: می‌خواستم این جلسه را هفته قبل بگذاریم اما پیگیری امور باشگاه اجازه نداد. امروز هم خوشحالم که خیلی‌ها را دیدم. بزرگ‌های پرسپولیس از همان دهه 40 و 50 به بالا آمده بودند. همچنین می‌خواستیم این مساله را هم به همه آنها تاکید کنم که پرسپولیس متعلق به همه آنها است.



سرپرست باشگاه پرسپولیس که با سایت این باشگاه صحبت می‌کرد، ادامه داد: یک نکته که اینجا مطرح شد، استفاده از توانایی‌های این بچه‌ها در بخش‌های مختلف است. اگر قرار شد بمانم و در خدمت پرسپولیس باشم، قصد دارم از آنها تا حد امکان استفاده کنیم.

وی در ادامه با اشاره به جلسه یکشنبه شب خود با امیررضا خادم در وزارت ورزش اظهار کرد: اول اینکه از این جلسه به بعد، یعنی همان دیشب، ما دیگر کاری به بدهی‌های قبلی باشگاه نداریم و اصلا راجع به این موضوع دیگر صحبت نخواهم کرد. جلسه خوبی داشتیم که آقایان خادم، گرشاسبی، طاهری، احمدی، ناظمی، منتقمی، هدایتی و دایی در آن حضور داشتند.

پروین ادامه داد: همه زحمت کشیدند و بودند. از این جلسه به بعد تمام فکر و ذکر ما تهیه پول برای مسائل جاری باشگاه و تیم است. تمام تلاش ما معطوف به حمایت مالی و معنوی از تیم و کادر فنی است و پیشکسوتان هم، چنین نظری داشتند. آقای دایی هم پا به پای ما برای حل مشکلات مالی می‌دود و در حالی که بحث سهمیه آسیایی مطرح است، هنوز برای قهرمانی امیدواریم.

وی با اشاره دوباره به جلسه امروز (دوشنبه) پیشکسوتان خاطرنشان کرد: اینکه دور هم بودیم، اتفاق خوبی بود. احترام به بزرگتر و کسوت باید در پرسپولیس حرف اول را بزند و من به همه بزرگان و قدیمی‌ها می‌گویم که پرسپولیس تعلق به همه آنها دارد. چه باشیم و چه نباشیم. پرسپولیس آبروی همه ما است. وقتی تیم نتیجه بگیرد، سر همه ما بالا است.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در پایان گفت: با توجه به اینکه وزارت ورزش و جوانان مصمم به خصوصی‌‍سازی پرسپولیس است، قدیمی‌ها خواستند با اجرایی شدن این طرح، پیشکسوتان و هواداران در اولویت قرار بگیرند که این موضوع را منتقل می‌کنیم.

