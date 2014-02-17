وزارت ورزش اول باید سهم پیشکسوتان پرسپولیس را بدهد

ابراهیم آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جلسه پیشکسوتان پرسپولیس که صبح امروز دوشنبه برگزار شد، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: علی پروین در این جلسه اعلام کرد اگر قرار است پرسپولیس را خصوصی کنند باید سهم پیشکسوتان و نسل اولی‌های این تیم را هم در نظر بگیرند و سهم آنها را بدهد. به نظرم وزارت ورزش باید اول از همه پیشنهاد خصوصی سازی را به پیشکسوتان بدهد. اگر پیشکسوتان توانستند از عهده این کار بربیایند که هیچ وگرنه اولویت به دیگر گروه‌ها می‌رسد.

وی همچنین درباره دیگر تصمیم‌های این جلسه تاکید کرد: نظر من این بود که نباید پرسپولیس را تخریب کرد چون طرفدارانمان را از دست خواهیم داد. تاکید من این بود که انتقادات را برای بعدا بگذاریم.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: بعضی از پیشکسوتان دیگر به بازیکنان انتقاد داشتند و می‌گفتند آنها پول کافی گرفته‌اند و نباید اعتصاب می‌کردند. من هم از بازیکنان حمایت کردم و گفتم آنها حق دارند. به هر حال آنها اول فصل قرارداد بسته‌اند و پولشان را می‌خواهند. خدایی نکرده ما نباید حسادت کنیم.

آشتیانی تاکید کرد: پرسپولیس هنوز امید قهرمانی دارد. من از بازیکنان می‌خواهم این شرایط را فراموش کنند و با تمام وجود در چهار بازی باقیمانده به میدان بروند. من شرایط آنها را درک می‌کنم ولی اگر بتوانند با پرسپولیس به قهرمانی برسند قطعا بعدا به پولشان هم خواهند رسید.