خبرگزاری مهر رسانه برتر جشنواره فیلم فجر و فیلم مهر اردبیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین اختتامیه این جشنواره که عصر دوشنبه در اردبیل برگزار شد، خبرگزاری مهر سرپرستی استان اردبیل با توجه به شاخصه هایی نظیر پوشش مناسب، اطلاع رسانی مطلوب و تاثیرگذاری در جذب علاقمندان به عنوان رسانه برتر جشنواره فیلم فجر اردبیل معرفی شد.

در این مراسم از سوی دبیرخانه جشنواره استانی فیلم فجر اردبیل و نیز ارشاد اسلامی استان از محمد میرزایی ناطق سرپرست خبرگزاری مهر در استان اردبیل و خبرنگار برتر در حوزه جشنواره فیلم با اهداء لوح ویژه تجلیل شد.

اطلاع رسانی مطلوب اخبار جشنواره، پوشش تخصصی رویدادهای جشنواره در اردبیل، جذب مخاطبان و علاقمندان به سینماها، ارتقاء جایگاه صنعت سینما در استان و نیز تجلیل و تکریم رسانه ها و خبرنگاران فعال و برتر از جمله اهداف اجرایی در تجلیل از رسانه های فعال جشنواره اعلام شده است.

براین اساس اعلام معاونت مطبوعاتب و اطلاع رسانی ارشاد اسلامی استان اردبیل در خصوص پوشش خبری این جشنواره از بین خبرگزاری ها، پایگاه های خبری فعال و نسریات محلی؛ دو نمایندگی خبرگزاری و دو هفته نامه به عنوان رسانه های فعال معرفی می شدند.

در این مراسم علاوه بر خبرگزاری مهر استان اردبیل که با انتشار بیش از 26 خبر، گزارش، تحلیل، گفتگو و... در خصوص جشنواره استانی فیلم فجر اردبیل دارای بیشترین فعالیت و تاثیرگذارترین رسانه شناخته شد، خبرگزاری فارس استان اردبیل و دو هفته نامه اردبیل امروز و خبر اردبیل به عنوان دیگر رسانه های برتر جشنواره مورد تجلیل قرار گرفت.