لزوم مقابله جدی با تعصبات مذهبی و طایفه ای در جهان اسلام

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عربی عابد عضو پارلمان تونس در دومین روز از نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی ضمن تشکر از رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل میزبانی و فراهم کردن شرایط مناسب برای برگزاری جلسات این کنفرانس گفت: امیدوارم نتایج این کنفرانس به برابری و مساوات میان کشورهای اسلامی کمک شایانی داشته باشد و بتوانیم در سایه این کنفرانس به اهداف خود دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: ملت های مسلمان با توجه به شرایط منطقه ای و بین المللی و تحرکاتی که شکل می گیرد باید با یکدیگر متحد شوند.

عضو مجلس تونس با بیان اینکه انقلاب در تونس دستاوردهای مهمی داشته ادامه داد: انقلاب تونس مبارزه علیه دیکتاتور و برقراری مساوات ، برابری، حقوق بشر، مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و پیشرفت و شکوفایی بود که این موارد در قانون اساسی ما آمده است.

عربی عابد افزود: باید تلاش کنیم براساس میانه روی و عدالت گام های خود را برداریم تا از این طریق چهره واقعی اسلام را به همگان نمایش دهیم.

وی با اشاره به خیزش های مردمی در چارچوب بهار عربی تصریح کرد: بهار عربی به بهبود اوضاع داخلی کشورها از طریق سیستم اقتصادی که مبارزه می کند با فقر و گرسنگی کمک می کند و امکانات برابری برای ملت ها ایجاد می کند.

عربی عابد ادامه داد: منطقه اسلامی این روزها شاهد جنبش های اصلاحی است و در این جهت رهبران ملت ها باید در راه صادقانه و پیشرفت ملت های خود قدم بردارند.

عضو مجلس تونس گفت: باید از ظرفیت ها و خلاقیت های انسان ها در چارچوب فرهنگ اسلامی به نحو احسن استفاده کنیم و مقابله جدی با تعصبات مذهبی و طایفه ای داشته باشیم.

وی تصریح کرد: باید از نظر علمی راهبردهایی ترسیم شود تا براساس آموزه های علمی تولیدات خود در زمینه های فناوری و اقتصادی را ارتقاء دهیم تا از سایر کشورها بی بهره شویم.

عربی عابد با بیان اینکه جهان اسلام در یک مقطع تاریخی قرار دارد گفت: باید با اشکال منفی پیشرفت جهان اسلام مقابله کنیم و از این فرصت تاریخی استفاده کنیم تا صلح دایمی برای امت اسلامی در خاورمیانه را شاهد باشیم.

وی گفت: امروز وظیفه ما این است در مقابل چالش های سرنوشت سازی که با آنها روبرو هستیم در قالب فعالیت مشترک و طرح مشترک مبارزه کنیم تا بتوانیم در یک ساختار فعال و با نزدیکی دیدگاه ها به اهداف خود دست یابیم.

وی درباره مسئله فلسطین نیز گفت: تونس از راه حل عادلانه برای خاتمه دادن مسئله فلسطین حمایت می کند و بر تشکیل دولت فلسطینی با پایتختی قدس شریف تأکید دارد.

نماینده پارلمان تونس در مورد بحران سوریه نیز ادامه داد: ما از ملت سوریه حمایت می کنیم و راهی باید اندیشیده شود تا از چپاول زیرساخت ها و ادامه خونریزی ها در این کشور جلوگیری شود و تلاش شود تا با یک راه حل مسالمت آمیز و سیاسی این بحران خاتمه یابد.