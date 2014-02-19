انتقاد تابش از اقدام کمیسیون تلفیق در تغییر جداول بودجه/ بگذارید رابطه نمایندگان و مردم حفظ شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری به استناد مواد 196، 45، 199، 200 و 202 آئین نامه و همچنین اصول 3 و 52 قانون اساسی خطاب به ابوترابی فرد رئیس جلسه با اشاره به بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق اظهار داشت: یک ماه است که در کمیسیون تلفیق وقت صرف کردیم اما ظاهراً همه مصوبات آن ملغی شده است. این لایحه مجدد به مجلس بازگشت و با مکانیزم خاصی درآمد دولت 6هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه باید طبق ضوابط خاصی که در صحن تصویب شد این درآمدها هزینه می شد، گفت: نمی خواهم مسأله را باز کنم چراکه باز شدن این موضوع مغایر وحدت ملی است

نماینده مردم اردکان افزود: تمام نمایندگان ملی نگر هستند آنها چطور می توانند در خصوص بودجه استان و نحوه توزیع آن به مردم پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه در بودجه درآمدهای استان ها بر مبنای رشد میانگین 8 ساله لحاظ شده بود اما کمیسیون تلفیق این جداول را اصلاح و مصوب کرد گفت: سپس این جداول در صحن علنی توزیع شد و طبق فیلم بازبینی شده از جلسه علنی روز یکشنبه 20بهمن ماه آقای لاریجانی سه دفعه می گوید که اصل ماده واحده، تبصره ها و جداول به رأی گذاشته می شود این یعنی جداول اصلاح شده در کمیسیون به رأی مجلس رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط کمیسیون تلفیق چه جایگاهی دارد که بخواهد جداول اصلاح شده را مد نظر گرفته و مجدداً جداول را به آنچه دولت ارائه داده بود بازگرداند آن هم در شرایطی که استان ها طبق جدول دولت افزایش درآمدهای مالیاتیشان بسیار زیاد است .

نماینده مردم اردکان افزود: طبق جداول لایحه دولت درآمد مالیاتی استان هایی چون خوزستان در سال 93، 57درصد، کرمان 58درصد، اصفهان 30درصد، هرمزگان 158درصد، زنجان 90درصد، چهارمحال بختیاری 53درصد، یزد 44درصد، خراسان 49درصد، آذربایجان 39درصد و گیلان و مازندران 35درصد است.

تابش در ادامه افزود: در صورتی که این جداول ملاک قرار داده شود ما نمایندگان چطور باید جواب مردم را بدهیم این کار تنها باعث افزایش فشار به تولیدکنندگان و اصناف است .

وی خاطرنشان کرد: ما نماینده دو نهاد حاکمیتی نیستیم که تعرفه ها و عوارض را از ابتدای سال بالا ببریم و پول آن را صرف چند جای خاص کنیم.

عضو کمیسیون تلفیق در پایان با بیان اینکه نمایندگان توسط مردم انتخاب می شود و اگر قرار است اینگونه درآمدهای مالیاتی استان و به دنبال آن فشار به مردم افزایش یابد ما چه جوابی باید به مردم بدهیم گفت: بگذارید رابطه مردم و نمایندگان حفظ شود.

پس از اخطار و تذکر تابش، محمد حسن ابوترابی فرد رئیس جلسه به وی گفت: این موضوع قرار است با حضور رئیس و اعضای شورای مرکزی کمیسیون تلفیق در جلسه هیأت رئیسه بررسی شود.



