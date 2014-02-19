جلسه هیات رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق برای بررسی اعتراضات نمایندگان به تغییر جداول بودجه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهناز بهمنی نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با اعلام تذکری نسبت به دخل و تصرف کمیسیون تلفیق بر لایحه بودجه اعتراض کرد.

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون تلفیق بعد از تصویب لایحه بودجه حق دخل و تصرف در این لایحه را ندارد مگر اینکه ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند. دیشب و امروز طرح های ملی شهرستانها از جداول لایحه بودجه حذف شده، توضیح کمیسیون تلفیق هم این است که این طرح ها منطقه ای است.

وی گفت: از هیات رئیسه خواستارم طبق نص قانون عمل کنند و اجازه حذف پروژه های ملی را ندهند.

بهمنی افزود: متاسفانه هر کسی که قدرت دارد و با واژه پردازی حرف می زند می تواند کار خود را پیش ببرد و شهرستان ها از حداقل حقوق خود محروم شدند.

در ادامه محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: ظهر شنبه هیات رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق جلسه دارند و اعتراضات قانونی نمایندگان بررسی می شود و در پایان مصوبات مجلس از لایحه بودجه به دولت ابلاغ خواهد شد.