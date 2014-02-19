وضعیت نمازخانه ها و مساجد راههای مواصلاتی کهگیلویه و بویراحمد در شان استان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید عین اله درخشان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه برخی از راههای استان در فواصل زیاد، فاقد مکانهایی مناسب برای اقامه نماز هستند، لازم است توسط دستگاههای متولی از جمله اداره کل گردشگری و راه و شهرسازی اقدامات لازم جهت پیش بینی، تخصیص اعتبار، جانمایی و ساخت نمازخانه ها و مساجد صورت گیرد.

وی تصریح کرد: نمازخانه ها و مساجد راههای مواصلاتی استان با هدف ترویج و توسعه فرهنگ نماز و آرامش خاطر مسافران نوروزی تا فرا رسیدن ایام نوروز، ساماندهی می شوند.

درخشان افزود: مطابق با مصوبه کارگروه بررسی وضعیت فضاهای اقامه نماز در راههای مواصلاتی طی هفته اخیر بیش از 50 مورد از این فضاها در مناطق باشت، گچساران،کهگیلویه و چرام توسط کمیته ای به تصویب همین کارگروه مورد بازدید قرار گرفتند.

وی نمازخانه ها و مساجد راههای مواصلاتی، مجتمع های خدمات رفاهی، رستورانهای بین راهی و پمپ بنزینها را از موارد مورد بازدید عنوان کرد.

درخشان اظهار داشت: این مکانها با هدف ترویج و توسعه فرهنگ نماز در زوایای مختلف از نظر فضای فیزیکی، سرویسهای بهداشتی، شرایط فیزیکی و نظافتی نمازخانه ها مورد بررسی قرار گرفته و موارد لازم جهت تجهیز، ترمیم، تعویض و... گزارش شده است.

مدیر کل امور اداری و مالی استانداری با بیان اینکه مسوولیت این کمیته به عهده معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار است، افزود: در این بازدیدها نمایندگانی از اداره کل راه و شهرسازی استان، اداره حمل و نقل پایانه ها، اداره کل گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، دفتر برنامه ریزی و بودجه و اداره کل اداری و مالی استانداری، شرکت پخش فراورده های نفتی استان و ستاد اقامه نماز حضور داشتند.

درخشان یادآور شد: دیگر راههای مواصلاتی استان طی هفته جاری بازدید می شوند و پس از جمع بندی مشکلات و گزارشات، طی جلسه بعدی کارگروه که با حضور مدیران دستگاههای عضو برگزار می شود، دستگاههای متولی موظف می شوند اقدامات لازم را در راستای بهبود اوضاع نمازخانه ها و مساجد راههای مواصلاتی استان، انجام دهند.