قرار گرفتن استاد دانشگاه علوم بهزیستی در جمع دانشمندان برتر جهان

به گزارش خبرنگار مهر، Web of knowledge سایت یک مرجع معتبر علمی بین المللی ، همه ساله با ارزیابی و بررسی تحقیقات انجام شده و مقالات علمی منتشر شده از سوی دانشمندان کشورهای مختلف دنیا و امتیازدهی به سطح علمی و فعالیت آنان ، دانشمندان برتر جهان را انتخاب و معرفی می کند.

این مرجع علمی که دانشمندان فعال در علوم پزشکی را شناسایی می کند ، نام پروفسور نجم آبادی دانشمند برجسته ایرانی را امسال جزو یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار داده است.

پروفسور حسین نجم آبادی دارای مدرک فوق تخصص ژنتیک انسانی و پزشکی از امریکا است، استادیار یکی از دانشگاههای امریکا بوده که از سال 1375 به ایران عزیمت کرده و از بدو تاسیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و با راه اندازی مرکز تحقیقات ژنتیک این دانشگاه ، تحقیقات خود در زمینه ژنتیک را ادامه داده است .

دکتر نجم آبادی پیش از این درباره فعالیت های خود در زمینه تحقیقات ژنتیک گفت: بیشترین فعالیت من "پیدا کردن ژن های جدید و بررسی عملکرد آنها " بوده است بطوری که سال گذشته برای اولین بار در جهان، 50 ژن جدید کشف کرده و گزارش آن را منتشر کردم.

وی افزود: تاکنون تحقیقات در خصوص بیماریهای عضلانی، تالاسمی، ناشنوایی، عقب ماندگی ذهنی و دهها موضوع دیگر مبتلابه جامعه داشته ام.

همچنین دکتر محمدتقی جغتایی سرپرست دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در پیامی این افتخار را به دکتر نجم آبادی تبریک گفت.

به گزارش مهر، تاکنون 59 دانشمند و استاد دانشگاههای ایرانی در رشته های مهندسی، شیمی، کامپیوتر، علوم پزشکی و داروسازی در فهرست دانشمندان یک درصد برتر جهان قرار گرفته اند.این اساتید از ابتدای سال 2012 میلادی در این فهرست قرار گرفته اند.

معیار ورود به فهرست دانشمندان یک درصد برتر در هر گرایش علمی، کسب تعداد معین ارجاع به مقالات منتشر شده در پایگاه اطلاعات علمی Web of science براساس آستانه های مشخص شده برای هر گرایش علمی است. از این میان 7 استاد دانشگاه های علوم پزشکی در این فهرست قرار دارند.