ایران و 1+5 به توافق جامع هسته ای امیدوار هستند/ پایان زودهنگام مذاکرات وین به خاطر بحران اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه و در دومین روز از دور جدید مذاکرات در شهر وین اتریش نمایندگان ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس، چین و آلمان به بحث و گفتگو در خصوص راه حل پایان دادن به اختلافات 10 ساله در خصوص برنامه هسته ای ایران ادامه دادند.

آنگونه که یک دیپلمات غربی می گوید: مذاکرات وین به شکل شگفت آوری خوب پیش رفت و تا کنون مشکل جدی در روند مذاکرات وجود نداشته است. یک دیپلمات اروپایی نیز در این رابطه تاکید می کند: ایران و قدرت های جهانی در مورد مذاکراه با حسن نیت متعهد هستند.

بر این اساس در نشست های کارشناسی بین طرفین شماری از مسائل کلیدی که بخشی از توافق جامع نهایی به شمار می روند، مورد بحث قرار گرفته است. همچنین یک دیپلمات ارشد ایرانی از وجود فضای مثبت در مذاکرات وین خبر داده و محور مذاکرات دیروز را تعیین چارچوبی برای مذاکرات آتی عنوان کرده است.

این دور از نشست ها صبح امروز پایان یافت و به گفته دیپلمات های غربی علت این موضوع نشست فوق العاده وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای بررسی بحران اوکراین است.

قرار است "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به نمایندگی از 6 کشور با ایران مذاکره می کند، امروز بعدازظهر در نشست وزیران خارجه این اتحادیه در بروکسل حضور یابد. در مذاکرات روز گذشته وین "هلگا اشمید" معاون اشتون ریاست نشست را به عهده داشت و در طرف مقابل نیز هیئت ایرانی به ریاست "عباس عراقچی" معاون وزیر خارجه این کشور با نمایندگان شش قدرت جهانی به مذاکره پرداخت. در کنار این نشست نیز "محمد جواد ظریف" وزیر خارجه ایران با اشتون به گفتگو نشست.

گفتنی است موضوعی که در این دور از مذاکرات مورد توجه قرار گرفت درخواست آمریکا برای قرار گرفتن موضوع "برنامه موشکی ایران" در روند مذاکرات بود، موضوعی که مخالفت شدید طرف ایرانی را به دنبال داشت. به گفته عراقچی این موضوعی است که ایران هرگز در مورد آن مذاکره نخواهد کرد.