به گزارش خبرگزاری مهر، مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در حاشیه نشست جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 با قائم مقام وزارت امور خارجه اتریش دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ، موضوعات مهم ، روابط دو جانبه و همچنین تحولات مربوط به گفتگوهای هسته ای کشورمان مورد تبادل نظر قرار گرفت .

روانچی ضمن با اهمیت خواندن روابط دو کشور و با اشاره به سوابق روابط فی ما بین، اهمیت تبادل نظر در قالب تبادل هیات ها در سفر وزیر امور خارجه اتریش و دیگر مقامات عالیرتبه این کشور به جمهوری اسلامی ایران را مهم ارزیابی کرد.

روانچی در این دیدار، همچنین با توجه به برگزاری گفتگوهای هسته ای با گروه1+5 در وین ، ورود با حسن نیت جمهوری اسلامی ایران در این خصوص را مورد تاکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد طرف مقابل نیز با حسن نیت در این زمینه اقدام نماید .

عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همانگونه که قبلا نیز اعلام نموده است در چارچوب توافق ژنو آمادگی دارد در خصوص موضوع هسته ای به همکاریهای اعتماد ساز خود ادامه دهد ، افزود : در عین حال ، هیچ موضوع دیگری به غیر از بحث هسته ای در دستور کار این گفتگو ها قرار ندارد .

قائم مقام وزیر امور خارجه اتریش نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه ، به سفر آتی وزیر امور خارجه اتریش و دیگر مقامات عالیرتبه این کشور به جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد گفتگوهای هسته ای کشورمان و گروه 1+5 در مسیر همکاری ادامه یابد.