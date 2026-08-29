https://mehrnews.com/x3cW3w ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۸ کد مطلب 6931760 استانها اردبیل استانها اردبیل ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۸ تجمع خونخواهی امت احمد در بیله سوار بیله سوار- اجتماع باشکوه خونخواهی امت احمد در شب میلاد پیامبر اسلام در بیله سوار برپا شد. دریافت 3 MB کد مطلب 6931760 کپی شد مطالب مرتبط بهرهبرداری از ۵ طرح گلخانهای در پارسآباد جهان امروز بیش از هر زمان به مکتب نبی مکرم نیاز دارد حضور ۱۸۰ شب مردم بزرگترین کنشگری تمدنی قرن بود هنگام سخنرانی در میدان بیعت بیله سوار؛سخنران تجمع شبانه ناگهانی درگذشت تداوم حضور مردم بیله سوار در سنگر خیابان یکصد و هشتاد و دومین تجمع شبانه شفتیها در میدان بیلهسوار؛ تجلیگاه غیرت و حماسه در سالروز شهادت شهدای ۱۳۲۰ برچسبها شهرستان بیله سوار تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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