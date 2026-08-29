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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۸

تجمع خونخواهی امت احمد در بیله سوار

تجمع خونخواهی امت احمد در بیله سوار

بیله سوار- اجتماع باشکوه خونخواهی امت احمد در شب میلاد پیامبر اسلام در بیله سوار برپا شد.

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کد مطلب 6931760

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