دیوان حافظ از نظر اشارات قرآنی بزرگترین اثر ادبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «پرتو قرآن بر حافظ شیرازی» صبح جمعه 2 اسفند‌ماه همزمان با آغاز سی و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن با حضور شرکت‌کنندگان در مسابقات ، استادان ، صاحبنظران و حافظ شناسان در جوار آرامگاه حافظ شیرازی برگزار شد.



در این مراسم حجت‌الاسلام دکتر قاسم کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه فلسفه و کلام شیراز طی سخنانی دیوان حافظ را سرشار از اشارات قرآن کریم دانست و گفت: دیوان حافظ از نظر حجم از سایر کتب ادبی کوچک‌تر است اما از نظر کاربرد اشارات قرآن کریم بزرگترین اثر ادبی است.

وی با اشاره به حک شدن قرآن بر قلب حافظ گفت: این که حافظ در سینه دارد و آن را گنج می‌داند چیست؟ خود او می‌گوید: چو حافظ گنج او در سینه دارم و یا در جایی دیگر می‌گوید: ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری.



کاکایی، قرآن کریم را لوح محفوظ دانست و گفت: حافظ قلب خود را به خدا سپرده و خداوند قرآن کریم را در لوح قلب او محفوظ کرده است پس در واقع حافظ قرآن خدا است و آیاتش را قلوب حافظان قرآن محفوظ کرده است.



این استاد دانشگاه با اشاره به خود‌سازی لسان‌الغیب اظهار داشت: خود‌سازی حافظ از طریق قرآن ستودنی است او می‌گوید: «صبح‌ خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم»، همچنین حافظ گنج سعادت خود را از یمن دعای شب و ورد سحری می‌داند.



وی با اشاره به تجلی خدا در قلب حافظان قرآن گفت: حافظ قرآن باید قلب خود را به خدا بسپارد تا خدا معانی قرآن را بشناساند و خودش حافظ قرآن باشد.این استاد دانشگاه شیراز قرآن را معرفت و حکمت دانست و گفت: قرآن کریم در قلب حافظ جای گرفته و از قلبش جوشیده و بر زبانش جاری شده است، همچنین شعر حافظ سراسر حکمت، نکته، معرفت و لطیفه است و خود او می‌گوید: شعر حافظ همه بیت‌الغزل و معرفت است و یا می‌گوید: صبحدم از عرش می‌آمد خروشی عقل گفت، قدسیان را بین که شعر حافظ بر می‌کنند.

وی با توصیه حافظان و قاریان قرآن کریم به از دست ندادن مقام والای خود گفت: باید مواظب باشیم احسنت گفتن و تشویق کردن سبب نشود تا مقامی که خداوند به ما داده است را از دست بدهیم، همچنین خود حافظ می‌گوید: من این مقام را به دنیا ندهم.

کاکایی داشتن محبت اهل‌بیت(ع) را در دل سبب عمل واقعی به قرآن دانست و گفت: برخی از اهل سنت قرآن را بالاتر از پیامبر می‌دانند در حالی که قرآن بر قلب پیامبر(ص) نازل شده است و حافظ هم می‌گوید: اگر قرآن را مانند حافظ با چهارده روایت بخوانی عشق به فریاد تو می‌رسد، همچنین او می‌گوید: حافظا می‌خور و رندی کن و خوش باش ولی، دام تزویر نکن چون دگران قرآن را.

