کیوان ساکت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اجرای خیریه ای که قرار است یکشنبه 4 اسفندماه به نفع کودکان کار برگزار شود، گفت: من بی دریغ خواهان هر حرکت خیریه و انسان دوستانه که بتوانم با آن برای همنوعانم مفید واقع شوم، هستم.

وی ادامه داد: در این راستا چیزی را از هموطنانم دریغ نمی کنم آنچنان که پیش از این هم هرگاه توانسته ام در تهران و دیگر شهرها و حتی در خارج از کشور چنین اجراهایی داشته ام. خاطرم هست زمانی برای یکی از هموطنان در خارج از کشور کمپینی راه انداختم و مقدمات اولیه جراحی وی فراهم شد. این نوع حرکت ها سابقه زیادی هم دارد، استاد مرتضی نی داوود نیز تمامی کنسرت ها و برنامه های هنری اش به نفع امور خیریه اجرا می شد و یا داریوش رفیعی همچنین افرادی چون محمدرضا شجریان برای بم و یا شهرام ناظری از دیگر افرادی بوده اند که چنین کارهایی داشته اند.

این آهنگساز و نوازنده تار از ظرفیت هنر موسیقی برای امور خیریه سخن گفت و درباره احساس خود در این باره عنوان کرد: من از اینکه در راه خدمت به هموطنانم کاری انجام دهم لذت می برم تا این حرکت در نظر یار چگونه جلوه گر شود. با این اجراها نوعی احساس سبکی در من پیدا می شود که نمی توان آن را توصیف کرد و با هیچ احساس دیگری جایگزین نمی‌شود.

نویسنده «بیایید تار و سه تار بنوازیم» از ظرفیت های پنهانی که می توانند در این جهت مفید باشند سخن گفت و بیان کرد: این نوع اقدامات برای اینکه بتواند به شکلی منسجم برگزار شود بهتر است از تبلیغات و حمایت نهادهای مرتبط برخوردار باشد. من یک نیروی اجرایی هستم، وظیفه من و گروه موسیقی‌ام این است که کنسرت برگزار کنیم بنابراین دیگران باید شرایط و زمینه این اقدامات خیرخواهانه را فراهم و انگیزه های موجود را برای انجام این کار جذب کنند.

این نوازنده سه تار ادامه داد: من حتی پپیش از این پیشنهاد داده بودم که گروه کنسرتی متشکل از چندین خواننده و نوازنده برای اجرا در امور خیریه تشکیل شود.

ساکت در پایان خاطرنشان کرد: موسیقی این ظرفیت را دارد که مردم را برای کارهای خیر فرابخواند. شاید مردم نتوانند به راحتی به سینما یا تئاتر بروند اما می توانند یک آلبوم موسیقی را که به نفع خیریه تولید شده است، بخرند و در عین حال که کار خیر انجام داده‌اند از شنیدن آن لذت چندباره ببرند.

کیوان ساکت در این اجرا که یکشنبه 4 اسفند ماه ساعت 14 در دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد برگزار خواهد شد به شکل بداهه نوازی به همراه فرزین تهرانیان قطعاتی را در مدت زمانی یک ساعت با توجه به حال و هوا و فضای موجود خواهند نواخت. بلیت کنسرت‌های موسیقی فروخته شده و تمام درآمد حاصل از آن به نفع کودکان کار مورد استفاده قرار می‌گیرد.