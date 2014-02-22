بوئینگ و جنرال الکتریک خواستار مجوز برای ارسال قطعات هواپیما به ایران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، شرکتهای بوئینگ و جنرال الکتریک خواستار آن شده اند که با توجه به فرصت شش ماهه برای ارسال قطعات هواپیما به ایران، بتوانند با تهران وارد معامله شوند.

به نوشته آنتی وار، در حالیکه دولت اوباما تلاش می کند شرکتهای غربی را از انجام معاله با ایران برحذر دارد شرکتهای آمریکایی به دنبال آن هستند تا شانس خود را برای نزدیک شدن به ایران آزمایش کنند.

"ریک کندی" سخنگوی جنرال الکتریک در این رابطه اعلام کرد : اين شرکت از سال ۲۰۰۴ درخواست کرده بود به دليل مسئله ايمنی مسافران، قطعات و وسايل يدکی مورد نياز هواپيماهای مسافربری ايران را تامين کند. اين شرکت با توجه به توافق شش ماه بر سر برنامه هسته ای ایران درخواست خود را برای اخذ مجوز مجددا مطرح کرده است.

ريکی کندی گفت : ما در اين زمينه اصلا موضوع مادی را مد نظر نداريم، بلکه کاملا اين درخواست بر پايه ايمنی پرواز مطرح شده است.

بر اساس این گزارش، يک منبع مرتبط با شرکت بوئينگ تایید کرد که اين شرکت نيز درخواست برای ارسال قطعات يدکی هواپيماهای مسافربری به ايران را ارائه کرده است.

شرکت بوئينگ در واکنش به درخواست رويترز برای تاييد یا تکذیب اين خبر، از اين خبرگزاری خواست تا با وزارت خارجه آمريکا در اين زمينه تماس بگيرد.

مقامات وزارت امور خارجه و خزانه داری آمريکا حاضر به تاييد يا تکذيب اين خبر نشده اند.

درصورت صدور مجوز برای این دو شرکت آمریکایی، این نخسیتن بار پس از بیش از سه دهه خواهد بود که شرکتهای هواپیما سازی آمریکایی به ایران قطعات یدکی صادر خواهند کرد.

بر اساس توافقنامه هسته ای ژنو که در ماه نامبر سال 2013 بین ایران و کشورهای 1+5 به امضا رسیده، بخش از تحریمهای ایران از جمله ممنوعیت ارسال قطعات هواپیما به جمهوری اسلامی برای مدت شش ماه لغو می شود.