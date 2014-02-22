شرط پل واکر برای رسیدن ارث 25 میلیون دلاری به دخترش/ با مادرت زندگی نکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، پل واکر که تنها یک دختر داشت برای استفاده از این ارثیه یک شرط برای دخترش قایل شده و آن این که او با مادرش زندگی نکند.

واکر که سی ام نوامبر درگذشت، پدرش را به عنوان نماینده خودش انتخاب کرده اما همه ارثیه اش را به دختر 15 ساله اش «میدو» واگذار کرده است.

پدر واکر این وصیت را در اختیار دادگاه قرار داده و دادگاه نیز مادر واکر را به عنوان مراقب دخترش انتخاب و تعیین کرده است تا زمانی که این دختر به سن قانونی برسد و بتواند اختیار پولش را در دست بگیرد.

دختر واکر اکنون با مادرش زندگی می کند و برای اجابت آخرین خواست پدرش باید نزد پدربزرگ و مادربزرگش برود. همسر سابق واکر درباره این خواست سخنی به زبان نیاورده و روشن نیست که با این مساله موافقت می کند یا خیر.

واکر در یک سانحه رانندگی با دوستش راجر روداس کشته شد. اتومبیل پورشه ای که دوستش آن را می راند هنگام رانندگی با سرعت حدود 150 کیلومتر، دچار سانحه شد و آتش گرفت.

مرگ تراژیک بازیگر مشهور مجموعه «سریع و خشمگین» آن هم در 40 سالگی شوک بزرگی برای هالیوود و دوستداران وی بود.

با توجه به نیمه تمام ماندن فیلمبرداری قسمت هفتم «سریع و خشن» نظرات متعدد و متفاوتی برای چگونگی ادامه پیدا کردن این فیلم مطرح شده است، اما مسلم این است که بخشی هایی که با حضور واکر فیلمبرداری شده از فیلم خارج نخواهد شد.