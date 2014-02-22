هنرمند حوزه هنری استان سمنان به جایزه ادبی یوسف دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل حوزه هنری استان سمنان اظهار داشت: آئین اختتامیه ششمین جشنواره سراسری داستان کوتاه دفاع مقدس (جایزه ادبی یوسف) به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در مجتمع فرهنگی اسوه برگزار شد و برگزیدگان بخش‌های آثار چاپی و ارسالی داستان ادبی کوتاه دفاع مقدس تجلیل شدند.

وی تصریح کرد: بر اساس رای هیئت داوران این جشنواره، "محمد اسماعیل حاجی علیان" از هنرمندان موفق و فعال حوزه هنری استان سمنان در بخش آثار ارسالی با داستان کوتاه "بی بی‌ برگ بید" در جمع برگزیدگان شایسته تقدیر ششمین جشنواره سراسری داستان کوتاه دفاع مقدس (جایزه ادبی یوسف) قرار گرفت.

رئیس حوزه هنری استان سمنان یادآور شد: آئین اختتامیه این جشنواره 30بهمن با حضور سردار کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، گل‌علی بابایی رئیس سازمان هنری و ادبیات دفاع مقدس، اسحاق صلاحی، رحیم مخدومی دبیر جشنواره جایزه ادبی یوسف، حسن رحیم‌پور ازغدی، جمعی از نویسندگان و هنرمندان برگزار و از خانواده شهید احمدی‌روشن و مرحوم امیرحسن فردی نیز تجلیل به عمل آمد.

دانایی در خاتمه افزود: این جشنواره همه ساله به یاد شهید یوسف ملک شامران از نویسندگان داستانهای کوتاه برای کودکان و نوجوانان که در سال ۶۱ در جاده اهواز - خرمشهر به شهادت رسید، برگزار می‌شود.