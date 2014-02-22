پروژه ای که بعد از 10 سال زنده شد/ خرم آباد چشم به راه سرمایه گذاری میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه تجاری، اداری و مسکونی "ونک پارک" خرم آباد در شهریورماه سال 1382 در نبش میدان 22 بهمن این شهر و با حضور مسئولان استانی و مدیران بنیاد مستضعفان کلید زده شد.

در محل زمین این پروژه به مساحت 18 هزار مترمربع، قرار بود یک مجتمع بزرگ اداری، تجاری و مسکونی با مساحت کل بنای نزدیک به 94 هزار مترمربع احداث شود. 363 واحد تجاری، 150 واحد اداری و 120 واحد مسکونی آماری بود که هنگام کلنگ زنی این پروژه از سوی مسئولان به عنوان ساختار این پروژه اعلام شد.

این طرح که با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با همکاری شهرداری خرم آباد کلید خورد دیری نپایید که پس از خاکبرداری به تعطیلی کشیده شد تا پس از گذشت 10 سال این پروژه نیز به سیل پروژه های خوابیده استان تبدیل شود.

این در حالیست که استاندار لرستان با پیگیریهای صورت داده به دنبال زنده کردن این پروژه بزرگ و سرمایه گذاری میلیاردی در شهر خرم آباد است.

هوشنگ بازوند به خبرنگار مهر گفت: مشکلات مربوط به پروژه ونک پارک رفع شده و این پروژه آماده آغاز عملیات اجرایی است.

وی با بیان اینکه سرمایه گذار متقاضی در حال حاضر در مسافرت خارج از کشور به سر می برد و به زودی برای اجرایی کردن توافقات به خرم آباد می آید، یادآور شد: قراردادهای مربوط به این پروژه تنظیم و موافقت نامه های لازم مبادله شده است.

استاندار لرستان عنوان کرد: برای اجرایی کردن این پروژه یک هولدینگ سرمایه گذاری مسکن وارد عمل شده است که در صورت اجرای این پروژه 237 میلیارد تومان سرمایه گذاری در شهر خرم آباد صورت خواهد گرفت.

بازوند عنوان کرد: عواید اجرای این پروژه بزرگ برای شهرداری خرم آباد 90 میلیارد تومان خواهد بود.

وی یادآور شد: مطابق برنامه ریزی صورت گرفته این پروژه تا قبل از عید و در اسفندماه سالجاری مجدد فعال خواهد شد.

به هر روی به نظر می رسد با پیگیریهای استاندار لرستان قفل یکی از پروژه های بزرگ سرمایه گذاری خرم آباد در حال باز شدن است، پروژه ای که می تواند ضمن جذب سرمایه گذار به مرکز لرستان، قدمی در مسیر توسعه عمران شهری در خرم آباد باشد.