به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «جامعه‌شناسی ایران؛ جامعه کژمدرن» از سری برنامه های جامعه‌شناسی نظری (بینش‌ها و نظریه‌ها) تألیف دکتر حمیدرضا جلائی پور با حضور دکتر محمدامین قانعی راد، دکتر محسن گودرزی و مولف برگزار می شود.

این نشست سه شنبه 6 اسفند از ساعت 15 تا 17 در انجمن جامعه شناسی برگزار می شود. در خبر دیگری از انجمن جامعه شناسی ایران آمده است، به همت کارگروه زنان و مناسبات خانواده نشست «کلیشه سازی وبازنمایی نقش زنان در آکهی های تبلیغاتی رسانه ملی» برگزار می‌ شود. سخنران این نشست دکتر بهاره نصیری عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی خواهد بود. این نشست دوشنبه 5 اسفند از ساعت 13 تا 15 در انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می شود. انجمن جامعه شناسی ایران در بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،‌ نیم طبقه اول، ‌واقع است.