به گزارش خبرنگارمهر، مسلم ذاکری ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه فرماندار دشتستان اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی در راستای بهبود شاخص‌های امنیتی در شهرستان دشتستان صورت گرفته است و با تلاش مسئولان شورای تامین شاهد بهبود شاخص‌های امنیتی هستیم.

وی ادامه داد: در فرصت کمی که با آقای خرمی در فرمانداری دشتستان همکاری داشتیم شاهد انجام کارهای بسیار خوبی چه در راستای تامین امنیت و بهبود وضعیت امنیتی و چه تلاش برای توسعه شهرستان و ایجاد رفاه و آسایش برای مردم این شهرستان بوده‌ایم.

رئیس دادگستری شهرستان دشتستان ادامه داد: زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف عدوانی از مهمترین و اساسی‌ترین معضلات دشتستان است که مقابله با این موضوع با جدیدت در دست اقدام است.

وی تاکید کرد: برخی افراد سودجو با سوءاستفاده در زمین‌های متعلق به بیت‌المال ساکن شده اند و آنها را تصرف کرده‌اند که فرماندار دشتستان به شدت این موضوع را پیگیری کرده و برخوردهای خوبی نیز در این زمینه صورت گرفت.

ذاکری با بیان اینکه این زمین‌ها متعلق به بیت‌المال و مربوط به نسل اینده است، اضافه کرد: با این کارها باید با جدیت مقابله کنیم و اگر کوتاهی کنیم ما هم در جرم آنها سهیم هستیم.

وی بر لزوم همکاری و همراهیو تلاش همه مسئولان برای توسعه شهرستان تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: اگر همه با هم باشیم به موفقیت های بسیار زیادی دست خواهیم یافت.

شاخص‌های امنیتی دشتستان بهبود یافته است

فرماندار سابق شهرستان دشتستان نیز در این آئین اظهار داشت: ما همه سرباز این نظام هستیم و در هر سنگری که باشیم افتخار می‌کنیم که به مردم و این نظام و انقلاب خدمت کنیم و در همه برنامه‌های خود این موضوع را مد نظر داشتیم که رهبر معظم انقلاب از ما چه می‌خواهد.

علیرضا خرمی با اشاره به اقدامات بسیار مهم صورت گرفته در راستای بهبود امنیت شهرستان دشتستان اشاره کرد و بیان داشت: هر چند در گذشته چهره امنیتی دشتستان وضعیت مطلوبی نداشت ولی در حال حاضر با اقدانات صورت گرفته شاهد بهبود شاخص‌های امنیتی دشتستان هستیم.

وی با بیان اینکه ما پاسدار و وام‌دار خون شهدا هستیم، تصریح کرد: اصل مهم این است که همه به پویایی و بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی بیاندیشیم و در این راستا عمل کنیم.