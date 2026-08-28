به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چابهار، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) و هفته وحدت، این مفهوم را کلمه‌ای ارزشی دانست که باید در مسیر درست و حول محور یگانگی خداوند متعال حفظ شود.

امام جمعه چابهار با رویکردی صریح تصریح کرد: وحدت به معنای چشم‌پوشی از فرامین الهی نیست، بلکه به معنای اطاعت محض از خداوند و ایستادگی در برابر هر آنچه مغایر با دستورات اوست.

وی تأکید کرد: حجاب و امر به معروف و نهی از منکر، فرامین الهی هستند و هیچ‌کس در هیچ مقام و جایگاهی، اعم از وزیر یا مدیر، حق ندارد در تقابل با این احکام سخنی بگوید. چنین رفتارهایی خروج از محور وحدت است.

حجت‌الاسلام موسوی ضمن یادآوری فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر برادری و تساوی حقوق شیعه و سنی، تصریح کرد: ایران متعلق به همه ایرانیان است و شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران، نه تنها مغایر با وحدت نیست، بلکه اصلی اساسی برای پیشرفت کشور محسوب می‌شود.

وی ضمن گرامیداشت هفته دولت، از تلاش‌های خالصانه خدمتگزاران نظام تقدیر کرد و با انتقاد از رویکرد برخی مسئولان در بیان ضعف‌ها در رسانه‌ها، هشدار داد: نباید نارسایی‌ها را به گونه‌ای مطرح کرد که خوراک تبلیغاتی برای دشمن فراهم شود.

امام جمعه چابهار در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های عظیم داخلی، آینده انقلاب اسلامی را بسیار روشن و امیدبخش توصیف کرد.