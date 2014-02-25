ورود سبکترین تبلت 8 اینچی به بازار ایران/ مقایسه با مدل مشابه

به گزارش خبرنگار مهر، Miix 2 نخستین تبلت ویندوزی 8 اینچی محسوب می شود که توسط کمپانی لنوو به صورت رسمی وارد بازار ایران شده است و از این جهت مدل مشابهی را نمی توان با آن مقایسه کرد.

اما تبلت 8 اينچي Iconia W4 کمپانی ایسر که به صورت غیررسمی در بازار مشاهده می شود از نظر اندازه 8 اینچی و بهره مندی از ویندوز نسخه 8.1 با این محصول قابل مقایسه است.

مشخصات تبلت Miix 2 ویندوزی 8 اینچی

تبلت Miix 2 باریک ترین و سبک ترین تبلت ویندوزی 8 اینچی جهان به حساب می آید که 8.35 میلی متر ضخامت و 350 گرم وزن دارد و دارای بدنه آلومینیومی طرح فلزی و رنگ نقره ای است.

این دستگاه، از پردازنده پردازنده چهارهسته ای Bay Trail-T اینتل که مبتنی بر معماری S اتم اینتل و گرافیک یکپارچه Intel HD نسل هفتم است ساخته شده است.

تبلت 8 اینچی Miix 2 لنوو به صورت پیش فرض با ویندوز 8.1 یعنی آخرین سیستم عامل مایکروسافت عرضه شده و بهبود رابط کاربری لمسی و مرورکردن وب با IE جدید و اضافه شدن کلید جدید Start از جمله ویژگی های این سیستم عامل است.

این مدل دارای صفحه نمایش 8 اینچی Miix 2 از نوع IPS و دارای نسبت 16:10 و رزولوشن 800*1280 است و زاویه دید گسترده 178 درجه دارد.

این دستگاه به همراه نسخه خانگی نرم افزار Office 2013 ارائه می شود و کاربر می تواند در همه جا به راحتی مدارک و اسناد خود را ویرایش و مدیریت کنید.

Miix 2 لنوو همچنین از سیم کارت نسل سوم موبایل 3G پشتیبانی می کند و دارای دو دوربین 2 مگاپیکسلی در جلو و 5 مگاپیکسلی در پشت است که امکان فیلمبرداری، گفتگوی تصویری و اشتراک گذاری عکس را برای کاربر فراهم می کند.

این تبلت در دو ظرفیت 32 و 64 گیگابایت با گارانتی آوات با قیمتی حدود 1 میلیون و 500 هزار تومان به بازار عرضه شده و کاربران می توانند از طریق اسلات میکرو SD فضای ذخیره سازی را برای عکس، موزیک و فیلم های خود افزایش دهند.

این دستگاه دارای یک قلم Stylus است که امکان طراحی، نقاشی و یادداشت برداری را برای کاربر فراهم می کند.همچنین کاور محافظ این تبلت نیز در زمان تایپ کردن، دستگاه را در حالت ایستاده نگه می دارد.

مشخصات تبلت 8 اینچی ایسر

به گزارش مهر، ايسر تبلت 8 اينچي Iconia W4 که با ويندوز 8.1 عرضه شده دارای صفحه نمایش 8 اینچی IPS با رزولوشن 1280 در 800 پیکسل است.

این مدل مجهز به نسل جدید پردازنده‌های اتم از خانواده Bay Trail اینتل است که موجب افزایش قدرت و بازده دستگاه و متقابلا سرعت بیشتر در حرکت بین منوها و اجرای نرم افزارها می شود.

تبلت W4 ایسر حدود 412 گرم وزن و 10.66 میلی‌متر ضخامت دارد.

از آنجایی که این تبلت مجهز به پردازنده x86 اینتل است، قادر به اجرای نسخه کامل سیستم عامل ویندو 8 و کلیه نرم افزارهای کلاسیک تحت ویندوز است.

از دیگر مشخصات فنی W4 ایسر می‌توان به دوربین 2 مگاپیکسل در جلو، دوربین 5 مگاپیکسل در پشت، درگاه micro-USB، micro-HDMI و microSD اشاره کرد.

ایسر یک صفحه کلید فیزیکی نیز برای W4 در نظر گرفته که قیمت آن در هنگام خرید جداگانه محاسبه می شود.

نسخه 32 گیگابایت W4 این مدل در بازار ایران و به صورت غیررسمی و محدود حدود یک میلیون و 400 هزار تومان قیمت داده می شود.

