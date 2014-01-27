ورود یک تبلت - نوت بوک ویندوزی اندروئیدی به بازار/ مقایسه با مدلهای مشابه

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود ویندوز 8 به بازار و ارائه سیستم یکپارچه بین تبلت ها و لپ تاپ‌ها، کمپانی‌های تولید کننده کامپیوترهای شخصی سعی دارند تا با ارائه محصولات ترکیبی و خلاقانه، در کورس رقابت از یکدیگر پیشی بگیرند. براین اساس این کمپانی ها محصولات متنوعی را که کاربردهای همزمان کامپیوتر، لپ تاپ و تبلت را دارند به بازار معرفی کرده اند.

از این رو جدیدترین ترنسفورمربوک کمپانی ایسوس Trio نام دارد که نوت بوک، تبلت و رایانه شخصی را در یک دستگاه جا داده است.

این دستگاه که مبتنی بر دو سیستم عامل آندرویید و ویندوز ساخته شده در کامپیوتکس 2013 پیش نمایش و در ایفای 2013 برلین رسما رونمایی شد.

این مدل در واقع یک محصول سه گانه هیبریدی است که نامکان داشتن وت بوک، تبلت و رایانه شخصی را یک جا در یک دستگاه دارد.

همچنین TX201LA، می تواند توسط یک کاربر به عنوان لپ تاپ استفاده شود و یا توسط دو کاربر به عنوان تبلت و رایانه رومیزی به صورت مجزا استفاده شود.

صفحه نمایش تبلت 11.6 اینچی Trio دارای کیفیت Full HD از نوع IPS با زاویه دید 178 درجه است. تبلت این دستگاه که مجهز به سیستم عامل آندرویید جیلی بین 4.2 است از پردازنده 1.6 گیگاهرتزی Z2560 اتم اینتل، 2 گیگابایت رم و 16 گیگابایت فضای ذخیره سازی eMMC بهره می برد. کاربر می تواند به وسیله اسلات کارت حافظه میکرو SD ظرفیت ذخیره سازی تبلت را تا 64 گیگابایت افزایش دهد. همچنین دوربین 5 مگاپیکسلی و دوربین 720p در جلو از دیگر ویژگی های این تبلت است. Trio تنها 9.7 میلی متر ضخامت و 700 گرم وزن دارد که این میزان برای یک تبلت 11.6 اینچی مناسب است.

داک کیبورد TX201LA خود یک رایانه شخصی مجزا است و کاربر می تواند با اتصال آن به یک مانیتور به صورت مجزا از آن استفاده کند. حال با قرار دادن تبلت روی داک کیبورد نیز کاربر یک نوت بوک مبتنی بر ویندوز 8 از نسخه 64 بیتی با مشخصات بالا دارد.

درون داک کیبورد یک پردازنده نسل چهارم اینتل مدل Core i7-4500U به همراه 4 گیگابایت رم و 500 گیگابایت فضای ذخیره سازی HDD به کار رفته است. همچنین دو پورت USB 3.0 و یک پورت صفحه نمایش و HDMI از دیگر مشخصات داک Trio است. داک کیبورد این دستگاه نیز نزدیک به یک کیلوگرم وزن دارد.

زمانی که تبلت روی داک قرار می گیرد کابر در یک چشم به هم زدن و با فشار دادن یک دکمه روی کیبورد می تواند از سیستم عامل ویندوز به آندرویید و یا برعکس سوئیچ کند. تبادل اطلاعات و داده ها نیز بین دو سیستم عامل با یک رابط کاربری که توسط خود ایسوس طراحی شده به راحتی امکان پذیر است.

از دیگر مشخصات Trio که با گارانتی آوات به قیمت 3.8 میلیون تومان وارد بازار شده می توان به فناوری SonicMaster ایسوس به همراه اسپیکر استریو، کیبورد راحت با نور پس زمینه و تاج پد تمام لمسی اشاره کرد.

مقایسه Trio با یک لپ تاپ با نمایشگر معلق

به گزارش مهر، لپ تاپ Aspire R7 کمپانی ایسر – Acer – که قادر است به دلیل داشتن یک لولای خاص که Ezel نام دارد بر روی صفحه نمایش خود در فرم های مختلف استفاده شود از جهاتی با Trioقابل مقایسه است.

در طراحی ایسر R7 چهار حالت مختلف کاربردی مورد توجه قرار گرفته که علاوه بر شکل سنتی نوت‌بوک‌ها، نمایشگر می‌تواند در بالای کیبورد با زاویه‌های مختلف حرکت داشته باشد. ایسر شیوه استفاده از نمایشگر در این مدل را تحت عنوان یک فناوری جدید ثبت کرده است.

این فناوری سه مزیت عمده را برای R7 همراه داشته که شامل استفاده از نمایشگر در حالت معلق بدون اخلال در موقعیت آن به همراه انتقال تصاویر Full HD از محل لولا و همچنین سهولت استفاده و بازگشایی آسان دستگاه است.

این ویژگی به کاربر این امکان را می‌دهد تا صفحه نمایش را به هر نحوی که دوست دارد تنظیم کند؛ به نحوی که قسمت زیرین صفحه نمایش را جدا کرده و از R7 به عنوان یک کامپیوتر رومیزی All-in-One استفاده کند یا اینکه می‌تواند صفحه نمایش را تا کرده و از آن به عنوان یک تبلت استفاده کند؛ در این میان وزن زیاد این دستگاه از جمله معایبی است که از آن نام برده می شود چرا که Aspire R7 حدود 2.4 کیلوگرم وزن دارد و به همین دلیل نمی توان به مدت زیاد به عنوان یک تبلت از آن استفاده کرد چرا که باعث خستگی دست خواهد شد. البته قسمتی از این وزن زیاد به دلیل بدنه یکپارچه آلومینیومی دستگاه است.

تفاوت دیگر این دستگاه با مدلهای مشابه تاچ پد آن است که برخلاف تمامی لپ تاپ‌ها، تاچ پد این دستگاه در قسمت بالایی کیبورد قرار دارد؛ یعنی هنگامی که کاربر از تاچ پد استفاده می‌کند، مچ دست وی بر روی کلیدهای کیبورد قرار می‌گیرد و با لمس طبیعی کلیدها بر اساس موقعیت بدن، نیازی به بالا نگهداشتن بازوها نیست؛ کیبورد R7 به نور پس زمینه مجهز است.

مدل Aspire R7 از ویندوز 8 بهره می برد و نمایشگر لمسی آن 15.6 اینچی است و کیفیت پخش تصاویر در استاندارد Full HD با وضوح 1080*1920 پیکسل را دارد. این نمایشگر بطور همزمان 10 نقطه تماس را تشخیص می‌دهد.

توان پردازش در Acer Aspire R7 از طریق یک پردازنده Core i5 و تراشه گرافیکی جیفورس GT750m تامین می‌شود. پردازنده این دستگاه از نوع دوهسته‌ای است و در فرکانس پایه 1.8 گیگاهرتز اجرا می‌شود. بخش گرافیکی این مدل علاوه بر اجرای بازی‌ها می‌تواند در پردازش‌های سیستمی خصوصا برای اجرای نرم‌افزارهای حرفه‌ای، عملکرد کلی دستگاه را افزایش دهد.

حافظه R7 از 6 گیگابایت رم DDR3 تشکیل شده که در کنار هاردیسک 500 گیگابایتی آن قرار گرفته است.

این لپ تاپ با گارانتی حدود 4 میلیون تومان قیمت دارد.