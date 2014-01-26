ورود نخستین گوشی خود ترمیم دنیا به بازار/ مقایسه 2 مدل گوشی منحنی

به گزارش خبرنگار مهر، گوشی G Flex کمپانی ال جی که به صورت غیررسمی در چند روز اخیر وارد بازار موبایل شده از نظر قابلیت انعطاف پذیری شباهتهایی با مدل گلکسی Round کمپانی سامسونگ دارد اما از لحاظ قابلیت خودترمیم شوندگی برای نخستین بار در دنیا تولید شده است.

ویژگیهای نخستین گوشی هوشمند ترمیمی دنیا

گوشی LG G Flex که 177 گرم وزن و 7.9 میلیمتر ضخامت دارد یک گوشی هوشمند 6 اینچی با با رزولوشن 720p است که صفحه نمایش آن از نوع OLED خمیده بوده و در بازار تا 2 میلیون و 400 هزار تومان قیمت داده می شود.

این گوشی منحنی و انعطاف پذیر دارای قابلیت خودترمیمی است به نحوی که در صورتیکه بدنه آن خط و خش بیافتد ظرف چند دقیقه بدنه آسیب دیده را ترمیم کرده و به حالت اول بر می گردد.



این مدل گوشی ال جی دارای پردازنده کوالکام اسنپدرگون 800 و 2 گیگابایت رم است و صفحه نمایش آن حول یک محور افقی خمیده شده است.

این گوشی دارای دوربین 13 مگاپیکسلی فوکوس اتوماتیک و فلش LED است و از سیستم عامل اندروید 4.2.2 ( Jelly Bean ) پشتیبانی می کند.

ال جی G Flex از شبکه های نسل سوم و چهارم موبایل پشتیبانی می کند و از نظر امکانات ضبط و پخش صدا مانند مدل دیگر این کمپانی یعنی G2 است.

ویژگیهای نخستین گوشی منحنی دنیا

مدل گلکسی Round G910S سامسونگ که اولین گوشی منحنی دنیا محسوب می شود برخلاف ال جی G Flex صفحه نمایش آن حول یک محور عمودی خمیده شده است.

این گوشی هوشمند که به صورت غیررسمی حدود 2 میلیون و 800 هزار تومان قیمت داده می شود یک سیم کارته با وزن 154 گرم است و از پردازنده Qualcomm Snapdragon 800 Chipset Quad-core Krait 400 CPU و صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی از نوع Flexible بهره می برد.

سایز صفحه نمایش آن 5.7 اینچ و دارای رزولوشن 1080x1920 با تراکم پیکسلی 386 پیکسل بر اینچ و قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ است.

این مدل از گلکسی سامسونگ دارای حافظه داخلی 32768 مگابایت و حافظه رم 3072 مگابایت و قابلیت نصب کارت حافظه از نوع Micro SD است و شبکه های ارتباطی 3G - 4G - GPRS را پشتیبانی می کند و قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای - GPS - NFC و بلوتوث را دارد.

این گوشی دارای دوربین 13 مگاپیکسلی و دوربین مکالمه ویدئویی و فوکوس اتوماتیک و فلاش است و از سیستم عامل Android 4.3 Jelly Bean و جاوا بهره می برد.



طراحی نمای ظاهری Round شبیه طراحی گلکسی ای 4 بوده و برای بخش پشت گوشی از پوششی مشابه گلکسی نوت 3 استفاده شده است.

Galaxy Round ضخامتی معادل 7.9 میلی متر دارد.