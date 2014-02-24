به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 40 مدرسه در شهرستان رودان قدمتی بالاتر از 25سال دارند. ولی در این میان مدارسی وجود دارد که جزو اولین مدارس این شهرستان هستند و دانش آموزانی که در سال های اول در این آموزشگاهها درس خوانده اند الان از بازنشستگی آنها چندین سال می گذرد. در این میان نام مدارسی به چشم می خورد که سال تأسیس آنها به دهه 30 نیز می رسد یعنی قدمتی بیش از 50سال را دارا هستند.

این درصورتی است که ساختمان این مدارس بدون استحکامات لازم مانند شناژ یا بتن ریزی است.طی این سالها فقط رنگ و لعابی به این ساختمان های فرسوده زده می شود تا دانش آموزان از قدمت طولانی و چهره پیر مدرسه نهراسند و اشتیاقی برای درس خواندن پیدا کنند.

بیش از یک هزار و 671 دانش آموز مقاطع مختلف تحصیلی که عمدتا از مقطع ابتدایی هستند در این مدارس مشغول تحصیل هستند.

مدارسی چون مفتح با سال تأسیس 1338، مدرسه وحدت با قدمت 52 ساله، مدرسه حضرت خدیجه کبری فاریاب با سال تأسیس 1342، مدرسه شهید رونما جغین با قدمتی 47 سال و زینبیه بیکاه با قدمتی47 سال از جمله مدارسی هستند که چندین سال است که در فهرست مدارس تخریبی شهرستان رودان قرار دارند که تا کنون این امر تحقق نیافته است.

مدرسه های دیگری مانند ام البنین، والفجر، شهید مطهری، ابن سینا، شهید سلملنی، آموزشگاه بنت الهدی صدر و مدرسه آیت الله سعیدی نیز از دیگر مدارسی هستند که از لحاظ استحکامات سازه ای حال خوشی از مدارس دیگر ندارند.

سرانه فضای آموزشی در هرمزگان 3.9 مترمربع است/وجود 2000 کلاس غیراستاندارد

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان با بیان اینکه در حال حاضر سرانه متوسط فضای آموزشی کشور به ازای هر دانش‌آموز 4.1 متر مربع است، گفت: این عدد در استان 3.9 متر مربع است و برای جبران این فاصله که لازمه آن ایجاد 600 کلاس درس جدید است، اعتباری معادل 540 میلیارد ریال نیاز داریم.

رضا مدرس در جلسه شوراری آموزش و پرورش استان هرمزگان اظهار داشت: تعداد کلاس‌های غیر استاندارد هرمزگان‌ در حال حاضر برابر با دو هزار و 268 باب است که برای بازسازی و استانداردسازی این تعداد کلاس اعتباری معادل دو هزار و 400 میلیارد ریال مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 217 پروژه در قالب 938 کلاس درس در اقصی‌نقاط استان در حال اجراست، ادامه داد: در صورت دریافت به موقع اعتبارات در آینده‌ای نزدیک شاهد بهره‌برداری از این پروژه‌ها نیز خواهیم بود.

مدرس افزود: در سالهای اخیر روند بازسازی و احداث مدارس از روندی منطقی و معقول و با توجه به سیر اولویت‌ها راه تامین فضای مورد را در پیش گرفته‌ است.

وی با اشاره به وضعیت مدارس و فضای آموزشی در هرمزگان قبل از آغاز طرح مقاوم‌سازی این فضاها، افزود: در ابتدای طرح مقاوم سازی، تعداد کل کلاس‌های غیرمقاوم در مدارس استان برابر با چهار هزار و 537 باب بود.

از ابتدای طرح مذکور تاکنون تعداد دو هزار و 269 کلاس درس مورد بازسازی و بهسازی قرار گرفته است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان با بیان اینکه در حال حاضر سرانه متوسط فضای آموزشی کشور به ازای هر دانش‌آموز 4.1 متر مربع است، اضافه کرد: این عدد در استان 3.9 متر مربع است و برای جبران این فاصله که لازمه آن ایجاد 600 کلاس درس جدید است، اعتباری معادل 540 میلیارد ریال نیاز داریم.

همچنین موسی خادمی مدیر آموزش و پرورش شهرستان رودان با بیان اینکه یک هزار و 671 دانش آموز در کلاس های درس فرسوده مشغول به تحصیل هستند، گفت: لیست مدارس تخریبی به اداره کل نوسازی اعلام شده که در نوبت احداث هستند.

وی با تأئید فرسوده بودن مدارس و غیر استاندارد بودن آنها،گفت: احداث ساختمان مدارس بر عهده اداره کل نوسازی می باسد و این اداره با توجه به اولویت بندی که دارد کار احداث مدارس را انجام می دهد.

شهرستان رودان بیش از 20 هزار جمعیت دانش آموزی دارد که در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم در 200 آموزشگاه مشغول به تحصیل هستند.