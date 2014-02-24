به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارعی ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری مسابقات سنگنوردی در سالن فرهاد میرزاجانی همدان در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: همدان از زمان زنده یاد "محمود اجل" اولین کوهنورد کلاسیک همدان، به عنوان زادگاه کوهنوردی کشور همدان بوده و نخستين فاتحان قله اورست نیز همدانی بودند.

وی افزود: همدان میزبان خوبی برای این دور از رقابت ها بود و میزبانی مسابقات و همایش های پرباری همچون همایش غار نوردی با حضور غار نوردان خارجی، صعود 400 نفری کوهنوردان ایران و مسابقات سنگ نوردی و یخ نوردی قهرمانی کشور در فاصله زمانی بسیار نزدیک به هم نشان از نیروی فراوان و کارآمد در این استان دارد.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور افزود: 500 گروه کوهنوردی در ایران فعال هستند که مجوز پنج ساله فعالیت دارند و 52 هزار کوهنورد بیمه شده نیز در ایران وجود دارد.

یک میلیون و 200 هزار کوهنورد غیررسمی در کشور وجود دارد

وی بیان داشت: همچنین کوهنوردانی نیز که به شکل غیر رسمی در کشور و در فصول گرم و آخر هفته کوهنوردی می کنند بالغ بر یک میلیون و 200 هزار نفر هستند.

زارعی با بیان اینکه یکسری برنامه های فدراسیون کوهنوردی روتین سالانه انجام می شود، اضافه کرد: از جمله این برنامه ها صعودهای سراسری و مسابقات قهرمانی کشور است.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور عنوان داشت: از این دوره از مسابقات سنگنوردی و یخ نوردی همدان به عنوان انتخابی تیم ملی استفاده می شود.

وی در ادامه گفت: از جمله برنامه های فدراسیون برای سال آینده این است که از مسابقات سنگنوردی و یخ نوردی جام فجر که در همدان انجام می شود به عنوان انتخابی تیم ملی استفاده کند.

زارعی با اشاره به اینکه سال آینده تیم یخ نوردی به مسابقات جام جهانی و قهرمانی آسیایی اعزام می شود، ابراز داشت: در سه رشته قهرمانی جهان، قصد اعزام ورزشکاران به اسپانیا و آلمان در مسابقات سنگ نوردی را داریم.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور اذعان داشت: از دیگر مسابقات در سال آینده مسابقات سنگ نوردی قهرمانی آسیا است که از ایران نیز تیم اعزام می شود و سه المپیک نیز برگزار مي شود که قصد داریم در سنگاپور، المپیک ساحلی سنگ نوردی و در چین المپیک دانشجویی نیز اعزام تیم داشته باشیم.

زارعی افزود: همدان در سال های اخیر برنامه ها و میزبانی های خوبی در رشته های ورزشی داشته که از ظرفیت همدان در یخ نوردی در سال 93 برای میزبانی دوره های آموزشی استفاده می کنیم.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور بیان داشت: برای سال آینده کمپ آموزشی جوانان مدنظر است که به شکل آموزش هیمالیا نوردی در کل کشور فعال می شود.

مکان پیش بینی شده برای جشنواره سنگنوردی محدوده سنگ نوردی بیستون است

وی در ادامه به جشنواره سنگنوردی کشور اشاره و اضافه کرد: مکان پیش بینی شده برای این جشنواره محدوده سنگ نوردی بیستون یا گل خواه است.

زارعی عنوان داشت: همچنین دو مدرس از کشور فرانسه برای آموزش به مربیان ایرانی اوایل سال 1393 وارد ایران می شوند.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی از راه اندازی لیگ صخره نوردی برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: راه اندازی این لیگ می تواند در زمینه استعدادیابی و تربیت نیروهای جدید، کم کردن وظایف سازمان لیگ کوهنوردی و کاهش هزینه ها کمک شایانی داشته باشد.

جشنواره بین المللی سفر سنگ سال آینده به میزبانی ایران برگزار می شود

وی ابراز داشت: همچنین جشنواره بین المللی سفر سنگ سال آینده به میزبانی ایران برگزار می شود و از طریق این جشنواره، سنگ نوردان وارد محیط طبیعت شده و زیر نظر کارشناسان بین المللی و کشوری با سنگ نوردی در دل طبیعت، امدادرسانی و آموزش سنگ نوردی آشنا می شوند.

زارعی اذعان داشت: یکی از دلایل افت سنگنوردی کشور دور بودن از دل طبیعت بوده چراکه طبیعت زادگاه سنگنوردی است.

وی اظهار داشت: پنج یخ نورد کشورمان، مسعود زینالی از استان تهران، محمدرضا صفدریان از استان اصفهان و سعید محمودی، مجتبی ثقفی و زهره عبدالرحمانی از استان البرز امسال در جام جهانی یوفا به میزبانی روسیه شرکت می کنند.

زارعی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با برنامه های فدراسیون برای بانوان گفت: فدراسیون برنامه های یکسانی را برای بانوان و آقایان در نظر گرفته است.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در ادامه به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با گرفتن میزبانی های مسابقات آسیایی و جهانی از سوي فدراسیون، افزود: برای گرفتن میزبانی مسابقات آسیایی و جهانی طبیعتا فدراسیون کوهنوردی مشکلات زیادی دارد و بزرگترین مشکل بحث پوشش ورزشکاران و بویژه پوشش زنان در سطح کشور و برگزاری مسابقات به شکل همزمان است و اینها از جمله موانع قانونی هستند که ما با آنها برخورد می کنیم.

وی بیان داشت: کمپ های آموزشی فدراسیون از سال آینده در فصل بهار برگزار می شود و یکی از نقاطی که برای کمپ های آموزشی مدنظر است قله کلاغ لان و قزل ارسلان همدان است که امیدواریم از پتانسیل همدان در این راستا به خوبی استفاده شود.

زارعی در پایان سخناش گفت: همدان در سال های اخیر برنامه ها و میزبانی های خوبی داشته که از این ظرفیت همدان در مسابقات یخ نوردی سال 93 برای میزبانی دوره های آموزشی استفاده می شود و همچنین دو نفر از مربیان همدانی نیز در کارگروه های صعودهای ورزشی فعالیت خواهند کرد.