علی رضا حقیقیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید خبر انفجار در نزدیکی کنسولگری ایران در پیشاور پاکستان ، گفت: هیچ یک از اتباع ایرانی در این حادثه دچار آسیب نشده اند.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام تروریستی توسط یک عامل انتحاری انجام شده است .

حقیقیان افزود: به ساختمان سرکنسولگری ایران در این حادثه خساراتی وارد و تعدادی از شیشه های ساختمان شکسته است .

سفیر کشورمان در پاکستان گفت: تا کنون اطلاعات بیشتری درباره این حادثه تروریستی حاصل نشده و پیگیری ها در این باره از سوی سفارت ایران انجام خواهد شد .

شبکه خبری المیادین دقایقی پیش از وقوع انفجار در نزدیکی کنسولگری ایران در شهر پیشاور پاکستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، 5 سرباز ایرانی نیز چند هفته پیش در منطقه مرزی ایران و پاکستان توسط گروه تروریستی موسوم به جیش العدل به گروگان گرفته شده اند.