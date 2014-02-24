به گزارش خبرگزاری مهر ، مرضیه افخم ،سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله تروریستی یک عامل انتحاری در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر پیشاور پاکستان را که به کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای پلیس پاکستان منجر گردید ، شدیداً محکوم کرد.

مرضیه افخم با اشاره به توسعه دایره اقدامات تروریستی و خشونت گرایی در منطقه بویژه علیه اماکن دیپلماتیک ، بر ضرورت همکاری تنگاتنگ همه کشورها در مسیر مبارزه با هرگونه مظاهر خشونت و افراط گرایی و مقابله با فتنه های مذهبی تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: به دنبال وقوع این اقدام تروریستی دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در پیشاور، از آخرین وضعیت سلامت همکاران کنسولگری کشورمان اطمینان حاصل کرد و همچنین در جریان خسارات وارده به ساختمان کنسولگری کشورمان قرار گرفت و توصیه های لازم را ارائه کرد.