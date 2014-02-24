به گزارش خبرنگار مهر، پرهام جانفشان عراقی صبح دوشنبه در نشست ساماندهی سفرهای نوروزی استان سمنان با اشاره به 44 شرح وظیفه برای ستادهای استقبال از بهار در نظر گرفته شده اظهار داشت: عمده آنها مربوط به ساماندهی امور و توجه به مبلمان و خدمات شهری برای استقبال مناسب از مسافران و ایجاد فضای مناسب شهری در تعطیلات نوروز است.

وی، ترمیم آسفالت، جدول ها، پیاده روها، پارکها و معابر شهری، رسیدگی به فضاهای سبز و ساماندهی آب آشامیدنی در بوستان ها را از جمله وظایف ستادهای استقبال از بهار ذکر کرد و گفت: با ایجاد ایستگاه راهداری در محور جندق – معلمان امید برای مسافران در دل کویر ایجاد شد و دستگاه های خدمات رسان دیگر نیز باید با استقرار و تقویت حضورشان، ایمنی سفر در این محور را بیشتر فراهم کنند.

جانفشان عراقی از فعالیت چهار گروه برای خط کشی گرم و سرد، سه گروه برای روشنایی، دو گروه برای نصب علایم اطلاعاتی، گروه هایی برای پاکسازی حریم راه ها و نظافت و نصب تابلوها و نصب سرعت گیر استاندارد برای رفاه حال مسافران نوروزی خبرداد و گفت: هماهنگی و تعامل دستگاه های خدمات رسان در تعطیلات نوروز به منظور کاهش حوادث و ارایه خدمت به هنگام لازم و ضروری است.

برپایی خیمه های معرفت در استان سمنان

مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان سمنان نیز در این جلسه استقرار خیمه های معرفت را از برنامه های این اداره کل عنوان کرد و افزود: 15 خیمه معرفت برای استقرار در کنار پارک ها و فضاهای عمومی در تعطیلات نوروزی در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام عبدالله واحدی ادامه داد: در هر خیمه پنج مبلغ و مبلغه برای اجرای برنامه های فرهنگی دینی و یا پاسخگویی به سوالات مسافران نوروزی استقرار می یابند.

وی همچنین از اجرای طرح آرامش بهاری در 57 پایگاه در تعطیلات نوروز 93 در این استان خبر داد و گفت: این پایگاه ها پایگاه شامل اماکن متبرکه و مذهبی می شود که اعضای هیئت امنای این پایگاه ها نیز آموزش های لازم را فرا گرفته اند.

واحدی با بیان اینکه این پایگاه ها ظرفیت اسکان 30 هزار نفر از هموطنان در تعطیلات نوروز در هر شب را دارند اظهار داشت: در مجموع در طول تعطیلات، با انجام پیش بینی های لازم، اسکان شبانه 600 هزار نفر از مسافران نوروزی در پایگاه های طرح آرامش بهاری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان برنامه ریزی شده است.

ذخیره سازی بنزین دو برابر می شود

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود نیز در این نشست با بیان اینکه سمنان تنها استان کشور است که برخی محصولات نفتی را به بنزین تبدیل کرده و با این کار ذخیره بنزین در استان دو برابر می شود.

ابراهیم توسلی تنها نگرانی را در مدیریت توزیع سوخت در مورد گاز سی. ان. جی. عنوان کرد و افزود: برای تامین سوخت سفرهای نوروزی هموطنان در محورهای این استان پیش بینی های لازم انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه تنها نگرانی در مورد جایگاه های سی. ان. جی. در محورهای اصلی است که ممکن است با استفاده بیش از حد مسافران عبوری با کمبود گاز مواجه شوند اظهار داشت: هدایت مسافران نوروزی به داخل شهرها باید انجام شود تا هموطنان هم استراحتی داشته باشند و از حوادث جلوگیری شود و هم مسافران از جایگاه های گاز سی. ان. جی. داخل شهرها استفاده کنند.

اتخاذ تمهیدات لازم برای ارائه بنزین سوپر در تمام جایگاه های استان سمنان

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود با اشاره به عملیات بازسازی برخی جایگاه های سوخت در استان سمنان، ادامه داد: تمام جایگاه های سوخت عملیات عمرانی آنها به اتمام رسیده و جایگاه سوخت شهر سمنان نیز به علت گسترده بودن عملیات، تا 15 اسفند به اتمام می رسد.

توسلی، بنزین سوپر در کشور را وارداتی دانست و گفت: در شرایط عادی شهروندان و جایگاه داران تمایل کمتری به این نوع سوخت دارند اما در تعطیلات نوروز تمام جایگاه ها به ارایه کامل این نوع سوخت نیز می پردازند.

وی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان در جایگاه های سوخت گیری، تاکید کرد: به ویژه در جایگاه های سی. ان. جی. باید از کاربران باتجربه و آموزش دیده استفاده شود.

توسلی تصریح کرد: با راه اندازی و فعالیت جایگاه سوخت آهوان، در استان سمنان نیازی با جایگاه سیار سوخت که خطرات زیادی نیز به همراه دارد وجود ندارد.

راه های استان سمنان برای نوروز آماده شد

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان نیز در ادامه این نشست از آماده سازی راه های استان برای سفرهای نوروزی با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال خبر داد و گفت: 15 درصد این اعتبار از محل اعتبارات استانی و بقیه از محل پروژه های ملی استفاده شده است.

منوچهر رحمانی با اشاره به بازدید از 374 نقطه حادثه خیز محورهای استان سمنان همراه با مسئولان عمرانی و انتظامی، اظهار داشت: ساماندهی و رفع نقص 289 نقطه از این موارد مربوط به راه بود که درعمل در 184 مورد اجرای عملیات اصلاحی ممکن بود.

وی از انجام 79 عملیات در راه های استان سمنان برای رفاه حال مسافران نوروزی خبرداد و افزود: خط کشی دو هزار و 50 کیلومتر، روکشی آسفالت برای 100 کیلومتر، نصب بلوک سیمانی و گاردریل در 20 کیلومتر، برجسته سازی برخی نقاط حادثه خیز، نصب پرچم در 100 کیلومتر و اصلاح شیب جاده در 70 کیلومتر از راه های استان سمنان انجام شد.

رحمانی از آمادگی راهداران برای ارایه خدمات به مسافران نوروزی در محورهای این استان در تعطیلات خبر داد.

92 هزار و 797 خانوار استان سمنان سبد کالا دریافت کردند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تنها تخلف مراکز توزیع سبد کالا را یک مورد عنوان کرد و گفت: تنها در یک مرکز توزیع گزارش شد که برای نایلون دو هزار ریال از مراجعان اخذ می شد که با پیگیری سریع ناظران مشکل برطرف شد.

علی پورنبوی از پوشش 100 درصدی توزیع سبد کالا برای افراد مشمول طرح در این استان خبر داد و گفت: پوشش طرح توزیع سبد کالا در کشور 60 درصد بود ولی در استان سمنان با پوشش کامل، مرحله اول این طرح به اتمام رسید.

وی افزود: در مجموع در استان سمنان تا دوم اسفند 92 هزار و 797 خانوار سبد کالا دریافت کردند.

توزیع سبد کالا در 83 مرکز استان سمنان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به 83 مرکز توزیع سبد کالا در استان سمنان، ادامه داد: به طور متوسط هر مرکز برای ارایه سبد کالا به یک هزار خانوار درنظر گرفته شده بود که در کشور متوسط ارایه خدمات هر مرکز به یک هزار و 500 خانوار پیش بینی شده بود.

پورنبوی اضافه کرد: به همین دلیل ازدحام جمعیت در مراکز توزیع سبد کالا در استان سمنان کمتر از دیگر استان های کشور بود.

وی با اشاره به تامین مطلوب قلم های کالای سبد توزیع شده از تولیدات داخل کشور، اظهار داشت: تامین کالای مرحله تکمیلی این طرح نیز از اواسط اجرای مرحله اول انجام شده است.

با کسری 30 درصدی تخم مرغ سبد کالا مواجه هستیم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان افزود: برای اجرای مرحله تکمیلی توزیع سبد کالا تمام کالاها به طور کامل تامین شده و فقط با کسری 30 درصدی تخم مرغ مواجه هستیم.

پورنبوی بیشترین توزیع سبد کالا در استان سمنان در مرحله اول را مربوط به شهرستان شاهرود با توزیع 33 درصد از کل سبدهای کالای استان عنوان کرد.

وی با اشاره به استفاده از 15 دستگاه سیار برای اجرای مرحله تکمیلی توزیع سبد کالا در صورت ازدحام جمعیت برای دریافت سبد کالا گفت: 50 بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بر توزیع سبد کالا در مرحله اول بر مراکز نظارت داشتند و به تماس 10 هزار و 208 تماس تلفنی شهروندان به سامانه 124 در مورد توزیع سبد کالا پاسخ داده شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در خاتمه با اشاره به آغاز اجرای مرحله تکمیلی توزیع سبد کالا از سوم اسفند، خاطرنشان کرد: استفاده از تولیدات داخلی در توزیع اقلام سبد کالا و کمک به معیشت مردم از نکات مثبت توزیع سبدهای کالا در کشور بود.