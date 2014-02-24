به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری انگلیسی رویترز مدعی شد اسنادی به دست آورده است که نشان می دهد ایران بر خلاف تحریم های شورای امنیت سازمان ملل تسلیحاتی به ارزش 195 میلیون دلار به عراق فروخته است.



بنا بر این گزارش، این قرارداد بعد از بازگشت نوری المالکی نخست‌وزیر عراق از واشنگتن در پایان ماه نوامبر به امضاء رسیده است.



برخی نمایندگان مجلس عراق دلیل این اقدام نوری مالکی را ناراحتی وی از تأخیر در تحویل تسلیحات آمریکایی به عراق خوانده اند امری که در مبارزه دولت این کشور با تروریسم ضروری است.



علی موسوی سخنگوی نخست‌وزیر عراق در واکنش به این خبر خرید این تسلیحات از ایران را نه رد و نه تکذیب کرده و گفت: چنین قراردادی با توجه به مشکلات کنونی امنیتی عراق قابل درک است.



وی با تاکید به نیاز کشورش برای خرید تسلیحات برای مبارزه با تروریسم گفت: جنگی علیه تروریسم آغاز کرده‌ایم و قصد داریم در این نبرد پیروز شویم. هیچ چیز ما را از خرید تسلیحات و یا مهمات از هر طرفی باز نمی‌دارد و از این تسلیحات تنها در مبارزه با تروریسم استفاده خواهد شد.



برخی در واشنگتن در این خصوص ابراز نگرانی کرده اند بطوریکه یک مقام آمریکایی در این باره اعلام کرد که چنین قراردادی می‌تواند رویکرد آمریکا در مذاکره با ایران برای کاهش تحریم‌های بین‌المللی را پیچیده‌تر کند.



این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود تصریح کرد: اگر این گزارش واقعیت داشته باشد باعث نگرانی‌هایی جدی خواهد شد. هر نوع قراردادی برای انتقال تسلیحات از ایران به کشور سوم نقض آشکار قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود.



همچنین یک دیپلمات‌ سازمان ملل که به شورای امنیت نزدیک است و خواسته نامش فاش نشود و از این قرارداد مطلع بوده است در این خصوص ابراز نگرانی کرد اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

بنا بر گزارش رویترز، دولت ایران امضای قرارداد فروش تسلیحات به عراق را رد کرده است.