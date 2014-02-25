قرارداد تسلیحاتی بین ایران و عراق منعقد نشده است / زیباری امروز وارد تهران می شود

حسن دانایی فر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اخبار منتشر شده در خصوص انعقاد پیمان تسلیحاتی بین ایران و عراق که آمریکا نیز نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است ، گفت: چنین قراردادی درباره تسلیحات که اعلام شده بین ایران و عراق منعقد نشده است .

وی افزود: البته در صورتی که عراقی ها نیاز نظامی داشته باشند و از ما تقاضا کنند ، ما با توجه به توانی که داریم این مسئله را بررسی خواهیم کرد.

"جن ساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این رابطه گفته بود : ما قطعا این گزارش ها را دیده ایم و اگراین موضوع حقیقت داشته باشد مطمئنا سبب نگرانی های جدی خواهد شد.

رویترز روز گذشته در گزارشی مدعی شده بود که قراردادی تسلیحاتی به ارزش 195 میلیون دلار در ماه نوامبر میان عراق و ایران به امضا رسیده است.

دانایی فر همچنین با اشاره به اینکه وزیر امور خارجه عراق امروز به تهران سفر می کند ، اظهار داشت : سفر آقای زیباری به تهران در خصوص حل و فصل و نهایی کردن موارد اجرای همکاری های طرفین در رودخانه اروند رود است.

وی افزود : موارد حقوقی فی مابین در این باره به پایان رسیده است و در سفر 2 روزه وزیر امور خارجه عراق به ایران در خصوص اجرایی کردن همکاری ها گفتگو خواهد شد .

دانایی فر همچنین درباره رفت و آمدهای آتی بین دو کشور گفت: در آینده نزدیک وزیر مسکن و شهرسازی کشورمان به عراق سفر خواهد کرد.