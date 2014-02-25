واکنش آمریکا به قرارداد تسلیحاتی عراق با ایران / بغداد باید به ما توضیح دهد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جن ساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این رابطه گفت : ما قطعا این گزارش ها را دیده ایم و اگراین موضوع حقیقت داشته باشد مطمئنا سبب نگرانی های جدی خواهد شد.

رویترز روز گذشته در گزارشی اعلام کرده بود که قراردادی تسلیحاتی به ارزش 195 میلیون دلار در ماه نوامبر میان عراق و ایران به امضا رسیده است.

این رسانه در خبر خود مدعی شد اسنادی به دست آورده که نشان می دهد ایران بر خلاف تحریم های شورای امنیت سازمان ملل تسلیحاتی به ارزش 195 میلیون دلار به عراق فروخته است.



بنا بر این گزارش، این قرارداد بعد از بازگشت نوری المالکی نخست‌وزیر عراق از واشنگتن در پایان ماه نوامبر به امضاء رسیده است.



برخی نمایندگان مجلس عراق دلیل این اقدام نوری مالکی را ناراحتی وی از تأخیر در تحویل تسلیحات آمریکایی به عراق خوانده اند امری که در مبارزه دولت این کشور با تروریسم ضروری است.



"علی موسوی" سخنگوی نخست‌وزیر عراق، خبر خرید این تسلیحات از ایران را نه رد و نه تکذیب کرد و گفت: چنین قراردادی با توجه به مشکلات کنونی امنیتی عراق قابل درک است.



وی با تاکید بر نیاز کشورش برای خرید تسلیحات برای مبارزه با تروریسم گفت: جنگی علیه تروریسم آغاز کرده‌ایم و قصد داریم در این نبرد پیروز شویم. هیچ چیز ما را از خرید تسلیحات و یا مهمات از هر طرفی باز نمی‌دارد و از این تسلیحات تنها در مبارزه با تروریسم استفاده خواهد شد.



برخی در واشنگتن در این خصوص ابراز نگرانی کرده اند به طوریکه یک مقام آمریکایی در این باره اعلام کرد که چنین قراردادی می‌تواند رویکرد آمریکا در مذاکره با ایران برای کاهش تحریم‌های بین‌المللی را پیچیده‌تر کند.