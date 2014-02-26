کارنی : عراق از ایران سلاح نخریده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، "جی کارنی" با اشاره به بیانیه وزارت دفاع عراق در خصوص خبر قرارداد تسلیحاتی بغداد-تهران، اعلام کرد : دولت عراق خرید تسلیحات از ایران را رد کرده است.

به گزارش فاکس نیوز، وزارت دفاع عراق اعلام کرده که چند شرکت دفاعی از جمله شرکت های ایرانی پیشنهادهایی را در خصوص فروش تسلیحات نظامی به بغداد ارائه کرده اند اما عراق قراردادی را در این خصوص با ایران امضا نکرده است.

به گفته سخنگوی کاخ سفید، عراق به مقامات آمریکایی اطمینان داده که چنین قراردادی میان بغداد و تهران امضا نشده و دولت عراق در خصوص این موضوع تحقیق خواهد کرد.

کارنی که در جمع خبرنگاران سخن می گفت همچنین اظهار داشت که خرید سلاح از ایران نقض تحریم های بین المللی علیه ایران محسوب می شود.

رویترز چند روز قبل مدعی شده بود که عراق با امضای قراردادی به ارزش 195 میلیون دلار از ایران تجهیزات نظامی می خرد. متعاقب این گزارش مقامات آمریکایی واکنش هایی را به آن نشان داده و حتی سناتور "جان مک کین" خواستار بازنگری واشنگتن در طرح فروش بالگرد به بغداد شد.

علاوه بر عراق، ایران نیز امضای چنین قراردادی را با بغداد تکذیب کرده است. در همین رابطه سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در خصوص ادعای انعقاد قرارداد تسلیحاتی بین تهران و بغداد گفت: چنین قراردادی درباره تسلیحات که اعلام شده بین ایران و عراق منعقد نشده است. وی در عین حال یادآور شد: در صورتی که عراقی ها نیاز نظامی داشته باشند و از ما تقاضا کنند ، ما با توجه به توانی که داریم این مسئله را بررسی خواهیم کرد.