رضا دادویی که به تازگی به ریاست شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شده است درباره چرایی این انتخاب با توجه به نداشتن سابقه مدیریت تئاتر در این سطح به خبرنگار مهر گفت: فکر می‌کنم مهمترین نکته برای انتخاب بنده استناد به سخن رئیس جمهور در جمع هنرمندان در تالار وحدت است که گفتند ترجیح می‌دهیم نظارت بر هنر بر عهده هنرمندان باشد.



وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تصمیم گیری‌ها در شورا گروهی خواهد بود یا فردی؟ توضیح داد: قطعا هیچ کدام از نظرات فردی نخواهد بود و تصمیم گیری‌ها به صورت جمعی گرفته خواهند شد.



رئیس جدید شورای نظارت و ارزشیابی بر تئاتر در جواب به سؤالی دیگر درباره اینکه چگونه قرار است او با توجه به این نکته که مدیر و هنرمدی جوان است کار هنرمندان با سابقه تئاتر را مورد ارزشیابی قرار دهد؟ یادآور شد: معمولا رسم بر این است که هنرمندان با سابقه و همچنین هنرمندان جوان وقتی قصد دارند متنی از خود یا دیگری را برای مخاطبان ارائه دهند، اثر را برای ارزشیابی و نظارت به شورا ارائه می‌دهند.



دادویی ادامه داد: بنده و هر کدام از اعضای شورای نظارت باید قانون را رعایت کنیم و اگر جایی قرار است از هنرمند دفاع شود باید پای این دفاع بایستیم. اگر هم جایی اشتباه و درک نادرستی از هنر وجود داشته باشد باید این اختلاف‌ها و اشتباه‌ها با تعامل بین هنرمندان و شورای نظارت اصلاح شود.



وی در پایان تأکید کرد: اگر عضو کوچک یک خانواده حرف درستی بزند پدر و مادر هم به حرف او گوش می‌دهند. اگر فضایی که ایجاد می‌شود فضای سوء‌تفاهم باشد، آدم‌ها نسبت به یکدیگر بدبین می‌شوند ولی اگر فضای دوستی و تعامل وجود داشته باشد، حرف منطقی را همه می‌پذیرند. حرفی اگر منطقی باشد از طرف همه پذیرفته می‌شود.



رضا دادویی در دوره جدید معاونت هنری و با انتصاب حسین طاهری به عنوان مدیرکل جدید هنرهای نمایشی و با توجه به استعفای محمدرضا الوند رئیس پیشین شورای نظارت و ارزشیابی بر تئاتر، به ریاست این شورا منصوب شد.