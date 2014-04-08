اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون اعمال سلیقه/ ایجاد شوراهای نظارت

رضا دادویی که در روزهای پایانی سال 92 به ریاست شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی منصوب شد درباره برنامه‌ها و تغییرات احتمالی مدنظر در روند و عملکرد این شورا به خبرنگار مهر گفت: ما پایبند به قانون اصلی خود در شورا که همان آخرین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، هستیم و خود را موظف به انجام این مصوبه می‌دانیم.



وی تأکید کرد: بخش تکلیفی ما مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و تمام تلاش ما این است که بدون اعمال سلایق شخصی این مصوبه را اجرا کنیم. تمامی اعضای شورا که برای ارزشیابی و نظارت بر آثار نمایشی فعالیت می‌کنند موظف به پایبند بودن به مصوبه مذکور و اجرای آن بدون اعمال سلیقه شخصی هستند.



رئیس شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی از تفکیک حوزه‌های مختلف نمایشی و شکل‌گیری شوراهای تخصصی در این زمینه خبر داد و گفت: در سال جاری بخش‌های کاری شورای نظارت را تفکیک کردیم و برای هر کدام از آن‌ها شورایی تخصصی در نظر گرفته شد. بخش تئاتر کودک، نوجوان و عروسکی، بخش تئاتر آزاد و سرگرمی‌ها و همچنین بخش تئاتر حرفه‌ای تفکیک‌بندی مدنظر در شورا بود.



دادویی درباره چرایی و دلیل این تقسیم بندی یادآور شد: هدف ما ارائه خدمات بهتر به گروه‌های نمایشی و تسهیل کارها بود. شورای تخصصی در زمان و فرصتی کافی در تعامل و ارائه خدمات به گروه‌های نمایشی بخش‌های تعیین‌شده خود در شورای نظارت خواهند بود.



