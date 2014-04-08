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۱۹ فروردین ۱۳۹۳، ۱۴:۲۹

رئیس شورای نظارت و ارزشیابی:

اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون اعمال سلیقه/ ایجاد شوراهای نظارت

اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون اعمال سلیقه/ ایجاد شوراهای نظارت

رئیس شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی درباره تغییرات و برنامه‌هایی که در سال جاری در این شورا به آن‌ها توجه خواهد شد، تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که در شورای نظارت بدون اعمال سلایق شخصی آخرین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا کنیم.

رضا دادویی که در روزهای پایانی سال 92 به ریاست شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی منصوب شد درباره برنامه‌ها و تغییرات احتمالی مدنظر در روند و عملکرد این شورا به خبرنگار مهر گفت: ما پایبند به قانون اصلی خود در شورا که همان آخرین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، هستیم و خود را موظف به انجام این مصوبه می‌دانیم.

وی تأکید کرد: بخش تکلیفی ما مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و تمام تلاش ما این است که بدون اعمال سلایق شخصی این مصوبه را اجرا کنیم. تمامی اعضای شورا که برای ارزشیابی و نظارت بر آثار نمایشی فعالیت می‌کنند موظف به پایبند بودن به مصوبه مذکور و اجرای آن بدون اعمال سلیقه شخصی هستند.

رئیس شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی از تفکیک حوزه‌های مختلف نمایشی و شکل‌گیری شوراهای تخصصی در این زمینه خبر داد و گفت: در سال جاری بخش‌های کاری شورای نظارت را تفکیک کردیم و برای هر کدام از آن‌ها شورایی تخصصی در نظر گرفته شد. بخش تئاتر کودک، نوجوان و عروسکی، بخش تئاتر آزاد و سرگرمی‌ها و همچنین بخش تئاتر حرفه‌ای تفکیک‌بندی مدنظر در شورا بود.

دادویی درباره چرایی و دلیل این تقسیم بندی یادآور شد: هدف ما ارائه خدمات بهتر به گروه‌های نمایشی و تسهیل کارها بود. شورای تخصصی در زمان و فرصتی کافی در تعامل و ارائه خدمات به گروه‌های نمایشی بخش‌های تعیین‌شده خود در شورای نظارت خواهند بود.

 

کد مطلب 2266755

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