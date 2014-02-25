کارهای فرهنگی در جامعه نیازمند اختصاص اعتبارات ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، انور رشیدی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر سنندج كه با حضور شهردار برگزار شد، اظهار داشت: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب در سال 93 بودجه فرهنگی شهر سنندج را افزایش دهیم و در خصوص توسعه و تعالی فرهنگ گام های اساسی را برداریم.

وی افزود: احیای مراکز فرهنگی، اجرای برنامه‌ های فرهنگی و برگزاری برنامه‌ های متنوع می تواند در ایام نوروز در توسعه و ترویج فرهنگ کردستان به میهمانان و مسافران نوروزي موثر باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج بیان کرد: کردستان به لحاظ آداب و رسوم، زبان، لباس و رقص های محلی و موسیقی از ظرفيت هاي بسيار خوبي برخوردار است و توسعه و ترویج آن باید یکی از اولویت های مدیران دستگاه های فرهنگی باشد.

رشیدی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: مشکلاتی در خصوص عدم رعایت فاصله بین مزارها در بهشت محمدی به وجود آمده است که باید با توجه به ضرورت حل این مشکل مدیریت صحیح در نظر گرفته شده و از نظر شرعی فاصله بین مزارها رعایت شود.

وی ادامه داد: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و تعامل خوب با دستگاه های اجرایی زمینه برای توسعه و ترویج فرهنگ بومی استان كردستان و رفع مشکلات شهروندان فراهم شود تا شاهد رضایتمندی شهروندان از نمایندگان خود باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج گفت: توجه و تعامل بیشتر شهرداری سنندج می تواند در راستای اجرایی کردن مصوبات شورای اسلامی نقش بسزایی را ایفا کند.

ساماندهی نواحی منفصل شهری نیازمند اعتبارات بیشتری است

در ادامه این جلسه يكي ديگر از اعضاي شورای اسلامی شهر سنندج اظهار داشت: با توجه به مشکلات نواحی منفصل شهری ساماندهی این مناطق نیازمند جذب اعتبارات بیشتری است و انتظار می رود این امر در بودجه سال 93 بیشتر دیده شود.

وفا اصلانی افزود: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته انتظار می رود با تمام توان و ظرفیت از بودجه سال جدید شهرداري سنندج به صورت مناسب و در راستای رفاه شهروندان استفاده شود.

وی بیان کرد: در بودجه سال 93 خدمات قابل توجهی از جمله مبلمان شهری، امورات فرهنگی، تفریحی، رفاهی و فضای سبز در دستور کار قرار دارد و به همين دليل بايد در هزينه اعتبارات در حوزه هاي مشخص شده توجه جدي صورت گيرد.

عضو شورای اسلامی شهر سنندج به احداث فرهنگسرا در سطح شهر سنندج اشاره کرد و یادآور شد: انتظار می رود با تخصیص مناسب اعتبارات در راستای حل مشکلات شهر سنندج به ويژه توسعه و تقويت كارهاي فرهنگي گام‌ های موثری برداشته شود.

اطلانی ادامه داد: اعتماد سازی بین مسئولان و شهروندان باید اولویت کاری باشد و انتظار مي رود شورا در خصوص مشکلات و نحوه حل آنها اطلاع رسانی مناسبی را در بین آحاد جامعه داشته باشد.