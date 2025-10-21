به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای اجتماعی شهرستان سنندج که با هدف برنامه‌ریزی فرهنگی برای ایام نوروز و تأکید بر احیای آداب و رسوم سنتی و غنی نوروزی برگزار شد، با اشاره به اهمیت جایگاه نوروز در فرهنگ ایرانی، خواستار برنامه‌ریزی فرهنگی بر اساس خواسته‌های مردم و حفظ ماهیت تاریخی این آئین شد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه نوروز در فرهنگ ایرانی و هویت ملی، گفت: نوروز میراث فرهنگی ماست و باید بر اساس خواست مردم و با نگاهی فرهنگی برای آن برنامه‌ریزی شود.

وی یادآور شد: این ایام تنها به جشن و شادی محدود نمی‌شود بلکه باید زمینه‌ساز احیای ارزش‌ها و سنت‌های اجتماعی باشد.

فرماندار سنندج در ادامه افزود: برنامه‌ریزی برای نوروز باید از همین امروز آغاز شود و دستگاه‌های فرهنگی باید برنامه‌ها و پلن‌های دقیقی برای زمان‌بندی، محتوای فرهنگی و احیای رسوم اصیل داشته باشند.

وی اذعان کرد: همچنین آسیب‌شناسی از برنامه‌های نوروزی سال‌های گذشته ضروری است تا با توجه به آن، رسوم فراموش‌شده دوباره زنده شوند.

وی تولید محتوای فرهنگی علمی و فاخر درباره فلسفه نوروز را مورد تأکید قرار داد و افزود: برگزاری مراسم فقط برای رفع تکلیف کافی نیست و برنامه‌های نوروزی باید بر اساس یافته‌های تاریخی و فرهنگی طراحی شوند تا اصالت این آئین حفظ شود.

سجادی همچنین بر اهمیت نقش فرهنگ در همبستگی اجتماعی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که محدودیت‌های اقتصادی و جغرافیایی می‌توانند مردم را از یکدیگر جدا کنند، فرهنگ می‌تواند پیونددهنده باشد و وحدت اجتماعی را تقویت کند.

وی برگزاری کارگاه‌های آموزشی و استفاده از نیروهای فرهنگی با تجربه را از ضروریات برگزاری مراسم فرهنگی نوروز دانست و تاکید کرد: برنامه‌های نوروزی باید در مرکز شهرستان سنندج با کیفیت و نگاه فرهنگی برگزار شود تا هم شأن مردم و فرهنگ کردستان حفظ شود.

در پایان، فرماندار سنندج اظهار داشت: شور و نشاط اجتماعی باید محدود به ایام نوروز نباشد و تصریح کرد: برای ایجاد جامعه‌ای پویا و امیدوار، باید برنامه‌هایی مداوم برای نشاط جوانان در طول سال طراحی شود.