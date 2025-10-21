  1. استانها
  2. کردستان
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸

سجادی: برنامه‌های نوروزی براساس یافته‌های تاریخی و فرهنگی طراحی شوند

سنندج- فرماندار سنندج گفت: برنامه‌های نوروزی در سنندج باید بر اساس یافته‌های تاریخی و فرهنگی طراحی شوند تا اصالت این آئین حفظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای اجتماعی شهرستان سنندج که با هدف برنامه‌ریزی فرهنگی برای ایام نوروز و تأکید بر احیای آداب و رسوم سنتی و غنی نوروزی برگزار شد، با اشاره به اهمیت جایگاه نوروز در فرهنگ ایرانی، خواستار برنامه‌ریزی فرهنگی بر اساس خواسته‌های مردم و حفظ ماهیت تاریخی این آئین شد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه نوروز در فرهنگ ایرانی و هویت ملی، گفت: نوروز میراث فرهنگی ماست و باید بر اساس خواست مردم و با نگاهی فرهنگی برای آن برنامه‌ریزی شود.

وی یادآور شد: این ایام تنها به جشن و شادی محدود نمی‌شود بلکه باید زمینه‌ساز احیای ارزش‌ها و سنت‌های اجتماعی باشد.

فرماندار سنندج در ادامه افزود: برنامه‌ریزی برای نوروز باید از همین امروز آغاز شود و دستگاه‌های فرهنگی باید برنامه‌ها و پلن‌های دقیقی برای زمان‌بندی، محتوای فرهنگی و احیای رسوم اصیل داشته باشند.

وی اذعان کرد: همچنین آسیب‌شناسی از برنامه‌های نوروزی سال‌های گذشته ضروری است تا با توجه به آن، رسوم فراموش‌شده دوباره زنده شوند.

وی تولید محتوای فرهنگی علمی و فاخر درباره فلسفه نوروز را مورد تأکید قرار داد و افزود: برگزاری مراسم فقط برای رفع تکلیف کافی نیست و برنامه‌های نوروزی باید بر اساس یافته‌های تاریخی و فرهنگی طراحی شوند تا اصالت این آئین حفظ شود.

سجادی همچنین بر اهمیت نقش فرهنگ در همبستگی اجتماعی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که محدودیت‌های اقتصادی و جغرافیایی می‌توانند مردم را از یکدیگر جدا کنند، فرهنگ می‌تواند پیونددهنده باشد و وحدت اجتماعی را تقویت کند.

وی برگزاری کارگاه‌های آموزشی و استفاده از نیروهای فرهنگی با تجربه را از ضروریات برگزاری مراسم فرهنگی نوروز دانست و تاکید کرد: برنامه‌های نوروزی باید در مرکز شهرستان سنندج با کیفیت و نگاه فرهنگی برگزار شود تا هم شأن مردم و فرهنگ کردستان حفظ شود.

در پایان، فرماندار سنندج اظهار داشت: شور و نشاط اجتماعی باید محدود به ایام نوروز نباشد و تصریح کرد: برای ایجاد جامعه‌ای پویا و امیدوار، باید برنامه‌هایی مداوم برای نشاط جوانان در طول سال طراحی شود.

